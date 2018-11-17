السيسي: الحفاظ على التنوع البيولوجي بالأنشطة الإنسانية يساهم في صيانة الموارد الطبيعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شعار مؤتمر التنوع البيولوجي "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل البشرية والكوكب"، يعكس رؤيتنا الجماعية بضرورة إدماج الحفاظ على التنوع في جميع مناحي النشاط الإنساني، ما يساهم في صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة.



وأضاف "السيسي" خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العالمي الـ14 للتنوع البيولوجي، المقام بمدينة شرم الشيخ اليوم "السبت"، أن هذا التوجه هو ما تم تبنيه قبل عام 2015 من خلال الأجندة الدولية للتنمية 2030 بما تضمنته من أهداف بيئية وتعهدات لتعزيز التعاون الدولي في إطار متعدد الأطراف.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن المؤتمر يمثل فرصة فريدة من نوعها لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والفرص المتاحة فيما يتعلق بحفظ واستدامة التنوع البيولوجي من خلال دمجه في قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة.