صحة الدقهلية: استعدادات مكثفة لمبادرة القضاء على فيروس سى.. صور

اجتمع اليوم السبت الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مع مديرى الإدارات الصحية ومديري المستشفيات على مستوى المديرية لمناقشة استعدادات مديرية الصحة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس C والمسح الطبي الشامل لفيروس C والأمراض غير السارية، حيث تناول الاجتماع التعريف بها وأهداف المبادرة.



وأوضح مكي، أن محافظة الدقهلية تقع بالمرحلة الثالثة خلال شهرى مارس وأبريل ٢٠١٩ القادمين وأن الهدف من هذا الاجتماع هو الإعداد المبكر والجيد وإتمام كل المتطلبات لعملية المسح، وإعطاء التكليفات للسادة مديرى الإدارات ومديرى المستشفيات بإعداد الخطة الشاملة لحملة المسح الطبى من خلال إعداد الإمكانيات البشرية وفرق العمل، تحديد المستهدف للمسح، والبيانات الديموجرافية، وتوزيع الفرق والمشرفين ،وتحريك المجتمع، والمشاركة المجتمعية، وتوجيه الرسالة المجتمعية وتواصل مديرى الإدارات مع منظمات المجتمع المدنى لحشد المواطنين للمشاركة بالحملة، وكذلك توضيح دور المديريات الأخرى للمشاركة بالحملة والتنسيق معها لعمل فرق ثابتة فى الأماكن التابعة لتلك المديريات والوصول الى اتمام المستهدف من عملية المسح.



وشدد على ضرورة الإعداد والتدريب الجيد لفرق العمل وتوصيل الرسالة خلال فترة الإعداد وأن جميع الفحوصات والعلاج داخل المبادرة مجانا وأن محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات من حيث المستهدف، وذلك يتطلب الإعداد الجيد للوصول الى تحقيق المسح الشامل.