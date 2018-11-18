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برلمان

العرابى: ننتظر إرسال مشروع قانون السلك الدبلوماسى إلى البرلمان

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:32 ص
السفير محمد العرابى،
السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن مجلس النواب ينتظر إرسال وزارة الخارجية لمشروع قانون السلك الدبلوماسى، مشيرا إلى انه سبق وان تقدم بتعديل على القانون لمناقشته، إلا ان البرلمان سيقوم بمناقشة مشروع قانون وزارة الخارجية.

وأشار العرابى لـ"صدى البلد" إلى ان التعديل الذى تقدم به على قانون السلك الدبلوماسى يتضمن بند واحد وهو رفع سن المعاش للدبلوماسيين من 60 عاما إلى 56 عاما.

وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ستناقش مشروع قانون وزارة الخارجية بشأن السلك الدبلوماسى بعد إرساله البرلمان ، وسنقوم بعرض رؤيتنا فيما نراه من إدخال تعديلات عليه إذا إستلزم الأمر ذلك.
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