تعليم البرلمان تجتمع بطارق شوقي لمناقشة تحديات المرحلة المقبلة

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد، اجتماعا، اليوم الأحد، مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.



وأضافت ماجدة نصر لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع سيتناول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالنظام التعليمي الجديد، فيما يخص مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي.



وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان: سيتم كذلك عرض المعوقات التي تقف أمام الوزارة خلال المرحلة المقبلة.



وأوضحت النائبة أن وزارة التعليم، بذلت جهودًا خلال الفترة الماضية، ستظهر نتائجها فيما بعد، وهناك مجموعة أخرى من المشاكل تكمن في عجز بالمدرسين وأزمة الفصول، وستكون هناك رؤية لحلها.