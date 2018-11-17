حالات فردية.. البرلمان يعلق على جرائم الاعتداء على المصريين بالخارج.. نواب: تحدث لكل الرعايا حول العالم.. والحكومة لن تفرط فى حق أى مواطن مصرى

العرابى: الاعتداء على المصريين فى الخارج حالات فردية ولا يجب تعميمها

برلمانية: دور قوى لوزارتى الخارجية والهجرة فى حماية المصريين بالخارج

نائبة: الحكومة المصرية لن تفرط فى حق أى مواطن مصرى فى الخارج

شهدت الأيام القليلة الماضية تعرض عدد من المصريين فى الخارج لاعتداءات فى بعض الدول العربية، حيث لقى المصري الصيدلي "أحمد طه"، حتفه بسبع طعنات بسكين بعـد محاولة سرقة صيدلية بمدينة جيـزان بالسعودية، كما تعرضت فاطمة عزيز، مصرية مقيمة بالكويت، للاعتداء من فتيات كويتيات في أحد الشواطئ، كل هذه الأمور فرضت نفسها على أجندة وزارتى الخارجية والهجرة لمتابعة التحقيقات بشأنها والحصول على حق المواطنين المصريين فى الخارج.





ومن هنا رصد "صدى البلد" آراء أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بشأن تفسير تعدد حالات الاعتداء ضد المصريين التى حدثت مؤخرا والدور الواجب على الحكومة لحماية مواطنيها فى الخارج.

فى البداية، قال السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن المصريين فى الخارج فى أى مكان بالعالم يعاملون بطريقة محترمة، وما يحدث من اعتداءات ضدهم فى بعض الدول العربية ما هى إلا حوادث فردية ولا يجب تعميمها، ولا تدل على وجود أى معاداة للمصريين ومن الممكن معالجتها بشكل فردى على حدة.وأضاف العرابى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المصريين مرحب بيهم فى أى مكان على مستوى العالم، مؤكدا أن القضاء هو الذى يستطيع أن يأخذ مجراه ويعالج أى حوادث فردية يتعرض لها المصريون فى الخارج من خلال تطبيق القانون.وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن دور الدولة المصرية فى التعامل مع حالات الاعتداء على المصريين فى الخارج إيجابى، وذلك من خلال مبادرتها بالتعامل بشكل فورى مع الدولة المضيفة لمتابعة الموقف فى حالة وجود أى تعد على أى مواطن مصرى فى هذه الدولة.وفى السياق ذاته، قالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن أى دولة فى العالم تحدث فيها يوميا حالات اعتداءات على مواطنيها سواء داخل الدولة أو خارجها، ولكن لابد أن تهتم بقضية مواطنيها وتعمل جاهدة لكى تحصل على حقوقهم بشكل كامل.وأشادت "عجمى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بجهود وزارتى الخارجية والهجرة فى التواصل مع سفارات الدول فى الخارج بشأن بحث أى حالات تعدٍ على المواطنين المصريين فى الخارج، مشيرا إلى أن دور هذه الوزارات يتمثل فى متابعة الموقف والتدخل للحصول على الحقوق القانونية والمادية لأى مصرى يتم الاعتداء عليه فى الخارج.وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن وزارتى الهجرة والخارجية كان لهما دور بارز فى قضية مقتل الطالبة المصرية مريم فى بريطانيا من خلال تواصلهم مع الجهات المسئولة هناك.واتفقت معها فى الرأى النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والتى أكدت أن أى دولة فى العالم يتعرض رعاياها للاعتداء، وليس بصفة شخصية، مشيرة إلى أن وزارتى الخارجية والهجرة معنيتان بأى مشاكل يتعرض لها المصريون فى الخارج سواء حالات اعتداء أو قتل.وقالت كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن وزارتى الهجرة والخارجية يكون لها دور فى التعامل مع أى اعتداءات ضد المصريين فى الخارج من خلال المشاركة فى التحقيقات سواء حالات الاعتداء أو اغتيال أى مواطن مصرى بالخارج ومعرفة ظروف الاعتداء أول الاغتيال.وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن أى اعتداءات أو قتل يتعرض له المصريون فى الخارج تخضع للتحقيقات العادلة، لمعرفة المخطئ، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لن تفرط فى حق أى مواطن مصرى فى الخارج، وستحصل على كل حقوقه بشكل كامل فى إطار الشرعية والقانون التى يتواجد فيها بالخارج.