طرق الفيوم تستجيب لبرلمانى وترصف طريق صميدة صالح العلوية

افادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواى بالفيوم انه سبق ادراج طريق صميدة صالح العلوية بخطة الرصف لعام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، إلا أنه يتطلب أعمال صناعية على جانبى مصرف الوادى بطول ٣٠٠ متر على كل جانب.



كما أفادت مديرية الطرق بأنه لايمكن رصف هذا الطريق قبل ان تتم الأعمال الصناعية على جانبى مصرف الوادي، وأنه تم إدراج تنفيذ أعمال صناعية على جانبى الوادى، وتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لها بخطة ٢٠١٨/ ٢٠١٩.



جاء ذلك ردا على المذكرة التى تقدم بها النائب المهندس ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والتى تقدم بها إلى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم.