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ثقافة

لأول مرة.. مخترع البوق الشرقي في ورشة موسيقية بدار الأوبرا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
طارق موسى
نحجت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الاتفاق مع عازف الترومبيت اللبناني العالمي نسيم معلوف مخترع البوق الشرقي لإقامة ورشة عمل والقاء محاضرة للعازفين والطلبه الاكاديميين في الثانية عشر ظهر غدا الاحد بقاعات البروفات بالاوبرا ويديرها الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني.

واكد بغدادى فى تصريحات صحفية انه فور علمه بتواجد معلوف في القاهرة حرص علي التواصل معه للاستفادة من خبراته الفنية نظرا لاهميته كعازف ومؤلف موسيقي و مخترع لآلة البوق الشرقي الذي اضاف لها نغمة الربع تون من خلال صباب رابع حتي تمكنها من عزف الالحان الشرقية.

يذكر ان نسيم معلوف من مواليد كفر عقاب في لبنان عام ١٩٤٠ وهو عازف ومؤلف وأستاذ موسيقي تخرج في المعهد العالي الوطني للموسيقي بباريس عام ١٩٧٠ علي يد الفنان العالمي موريس اندريه بعدها قام بالتدريس في معهد الموسيقي الوطني ببيروت وفي عام ١٩٧٦ عاد الي باريس مرة اخري ليكمل التدريس والعزف المنفرد في اعمال موسيقي الباروك بمختلف المعاهد الموسيقية بباريس لمدة تجاوزت ٤٥ عاما ومن اهم اعماله التقاسيم علي البوق الشرقي.
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