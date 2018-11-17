بهلول فى الغردقة .. الكائنات النادرة تشعل حركة سياحة بالبحر الأحمر .. والمحميات تعلن : ملتزمون بحمايتها..صور

أحداث بيئية نادرة تتكرر بالغردقة ظهور بهلول والكاذب وإنقاذ سلحفاة من الموت

جمعية بيئية تنجح فى عمل اكبر نظام لحماية الشعاب المرجانية فى العالم



تمتلك سواحل البحر الأحمر العديد من الكائنات البحرية التي تمثل زخما فى التنوع البيولوجى خاصة وان تلك الكائنات البحرية تمثل عامل جذب سياحي كبيرا، وتتنوع تلك الكائنات البحرية فى أنواعها ومسمياتها فنجد على مقدمة تلك الكائنات البحرية الجاذبة للسياحات المختلفة وبالأخص سياحة الغوص هى القروش بأنواعها المختلفة والتى يزداد تواجدها جنوب البحر الأحمر ، وكذلك الدلافين والتى تنتشر بأنحاء مختلفة من سواحل المحافظة بجانب السلاحف البحرية كل هذا بجانب التنوع فى النباتات البحرية كاشجار المانجروف والشعاب المرجانية وكل تلك الكنوز تحتاج الى حماية ومتابعة من اجهزة البيئة ومنظمات المجتمع المدنى للحفاظ على موروث الاجيال القادمة .



وقال الدكتور محمود حنفى أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس أن الدولة أدركت أن السياحة والبيئة وجهان لعملة واحدة ومن هنا بدأ الاهتمام بالبيئة فكانت البداية فى التسعينات بنظام ادارة منطقة صمداى وهى مكان تواجد الدلفين ويطلق عليها بيت الدلافين.



واشار الي ان قصه منطقة صمداى بدأت فى فترة التسعينيات حيث لم تكن السياحة قد نشطت بمنطقة مرسى علم بعد بعدها عرف الزائرون بتواجد الدرافيل داخل شعاب صمداى فأخذ الأمر ينتشر إلى أن توافدت أعداد كثيرة من المراكب تحمل الكثير و الكثير من الزائرين من كافة الأنحاء مثل الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم ، وفى عام 2003 زاد عدد المراكب الزائرة للمنطقة إلى حوالى 30 مركبا و أكثر من 1500 زائر و كانت كافة المراكب تقوم بالتواجد داخل منطقة حرم الدرافيل المفضلة لديها لقضاء فترة الراحة بها وأدى ذلك الى زيادة حالة الفوضى بالمنطقة خاصة فى عدم تواجد أى رقابة .



وأضاف حنفي أنه كانت بداية الانطلاقة لاتخاذ قرار عاجل وحاسم نحو إدارة المكان كانت من خلال قرار محافظ البحر الأحمر بشأن إدارة منطقة شعاب صمداى و إعادة فتحها أمام الزائرين من جديد فى شهر يناير لعام 2004 وتم عمل خطة لإدارة شعاب صمداى تعتمد على عمل حرم لمنطقه تواجد الدرافيل ، مشيرا الى ان تلك التجربة أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية وحققت خلال مميزا للدول وهناك مساع لتكرار تلك الإدارة المنظمة لبيت الدلافين بالغردقة حيث توجد منطقة مشابهة يسكن بها الدلافين شمال الغردقة .



واضاف احمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر ان هناك دلائل ومؤشرات تؤكد ان البيئة البحرية بالبحر الأحمر بدأت التعافي نتيجة جهود رجال محميات البحر الأحمر والدور الفعال لجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى البيئية خاصة بعد رصد "بهلول" كما يلقبه الصيادون او قرش الحوت كما هو معروف عنه بيئيا أكثر من 7 مرات بالبحر الأحمر وبالتحديد على سواحل مدينة الغردقة خاصة وان هذا النوع المسالم من القروش يأتى من المحيط الهندي بحثا عن طعامه والذي هو عبارة عن طحالب واسماك صغيرة جدا وعوالق ودخوله مياه البحر الاحمر اكثر من مره وظهورة يؤكد ان هذا الغذاء متوفر وقد رصد رجال المحميات بالبحر الأحمر هذا الكائن البحري المهدد بالانقراض للمرة الثالثة خلال شهرين في مياه الغردقة.



واعتبر مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر ان هذه الاحداث البيئة نادره وفريده وتدل على نجاح الجهود الخاصة بحماية البيئة البحرية والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة ، وحدث مهم لترويج السياحة خاصة بعد التقاط عدد كبير من الغواصين صورا مع القرش ويعتبر ظهوره من الحالات النادرة ويمثل ظهوره دعاية للسياحة في البحر الأحمر وعامل جذب سياحي باعتباره أكبر الأسماك حجما في العالم ولا يتغذى على الإنسان أو الحيوان ويحافظ على البيئة ورؤيته تمثل متعة كبيرة للسائحين.



ومن جانبها قالت هبة شوقي المدير التنفيذي لجمعية المحافظة على بيئه البحر الأحمر "هيبكا" أن الجمعية نفذت مشروع الشمندورات والذى يعتبر أكبر نظام لحماية الشعاب المرجانية فى العالم خاصة وانه يعد من أبرز أعمال ومشاريع الجمعية وذلك لأهميتها البالغة وجدواه الاقتصادية من خلال حمايه موارد مصر الطبيعية.



وأوضحت المدير التنفيذي لجمعية هيبكا أن "مشروع شمندورات البحر الأحمر" جاء بعد أن أثبتت الدراسات العلمية التى تمت فى مطلع التسعينات ان استخدام الخطاف على الشعاب المرجانية كان له أثر مدمر على الحيود المرجانية و خصوصا بمنطقة الغردقة ، و مع نمو السياحة فى المنطقة وتزايد اعداد الزوارق السياحية كانت الحاجة الملحة لوجود نظام آخر للرباط للتقليل من الأضرار التى تلحق بالشعاب المرجانية التي تمثل ثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة و لها قيمة اقتصادية تقدر بالمليارات و لهذه الأسباب السابقة قام عدد من العاملين فى مجال الغوص بتأسيس جمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر "هيبكا" فى اوائل التسعينات لتكون مسؤولة عن تركيب نظام للرباط و التى يطلق عليه الحبال الرباط.



وبدأت الجمعية بتركيب ما لا يزيد عن 50 شمندورة فقط بمنطقة الغردقة و بالجهود الذاتية لاعضائها آنذاك ومع استمرار العمل أصبح أكبر مشروع للشمندورات البحرية فى العالم حيث تجاوز عدد الشمندورات 2000 شمندوره بأيد وخبرات وخامات مصرية ليصبح عدد الشمندورات وأنظمة الرباط فى البحر الاحمر ضعف عددها فى المحميات الاستراليه وثلاثة أضعاف عددها فى محميات فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.