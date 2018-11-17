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أخبار البلد

نقيب الفلاحين: الحكومة وضعت خطة استرشادية لتسويق محصول القطن

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
محمود محسن
قال النقيب العام للفلاحين عماد أبو حسين، إن مصر أعادت النظر فى سياسات القطن، وذلك من خلال تشجيع التوسع فى زراعة القطن، حيث شهد العام الحالى زيادة غير مسبوقة فى المساحات المزروعة بالمحصول بلغت 336 ألفا و87 فدانا، بنسبة زيادة 40% عن العام الماضى، واستعدت وزارة الزراعة لموسم بدء جنى المحصول بالمناطق المبكرة.

وأضاف أبو حسين أن الحكومة قامت بوضع أسعار استرشادية لتسويق المحصول خلال الموسم الحالي من قبل مجلس الوزراء، إلا أن المحصول يواجه أزمة تسويقية حاليا فى الوجه البحرى بإنتاجية تقدر بـ 2 مليون قنطار، بسبب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجوء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن الجمعيات التعاونية استعدت لشراء أقطان الإكثار من المزارعين بإجمالى 800 ألف قنطار بسعر 2500 جنيه لأقطان الوجه البحرى، و2700 جنيه لأقطان الوجه القبلى.
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