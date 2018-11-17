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اقتصاد

التنمية الصناعية: توفير أراض في مدينتي العاشر من رمضان وبدر للمشروعات

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:31 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن بدء الطرح الخاص للأراضى الصناعية فى كل من مدينة "العاشر من رمضان، بدر"؛ لإقامة مشروعات فى قطاعات "الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومواد بناء".

وقالت الهيئة فى منشور للمستثمرين، إن المساحات المتاحة من 600 متر إلى 16 ألف متر مربع على أن يتوجه الراغبون فى التقدم للأراضى لمقر الهيئة لسحب كراسة الشروط نظير مبلغ ألفين جنيه لا يرد.

وأضافت الهيئة، أن شروط التقدم للحصول على الأرض هى تقديم دراسة فنية طبقا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط وتوريد تأمين ابتدائى قدره 100 ألف جنيه كجدية حجز تخصم يتم استكماله كدفعة مقدمة من سعر الأرض فى حالة التخصيص أو رد المبلغ فقط فى حالة عدم التخصيص.

وكشفت عن أنها تتيح كراسات الشروط بدءا من يوم الأحد 2 ديسمبر 2018 حتي الخميس 6 ديسمبر 2018.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن يتم تقديم الطلبات الخاصة بالأراضى المتاحة فى مدينة بدر بدءا من يوم الأحد 16 ديسمبر 2018 حتي الخميس 20 ديسمبر 2018، ويتم تقديم طلبات مدينة العاشر من رمضان بدءا من الأحد 23 ديسمبر حتي الخميس 27 ديسمبر بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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