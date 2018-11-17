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محافظات

وزير الرى من رشيد: أنشأنا 200 خزان وسد لمواجهة السيول.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:03 م
افتتاح لمحطة طابية
افتتاح لمحطة طابية العبد للصرف الزراعى برشيد
جمالات الدمنهورى
أعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال افتتاحه محطة طابية العبد للصرف الزراعى برشيد، يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن الانتهاء من إنشاء 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهة السيول والأمطار فى المناطق المعرضة لمخاطر السيول والفيضانات مثل سيناء ومدن البحر الأحمر والصعيد وكفر الشيخ.

وأكد عبد العاطي وجود خطة متكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه تم توجيه جميع قطاعات وزارة الرى بإتمام استعداداتها القصوى لمواجهة أى طارئ فى هذا الشأن.

يذكر أن محطة طبية العبد" للصرف الزراعى برشيد تم إنشاؤها باستثمارات تقدر بمبلغ 160 مليون جنيه، وتضم 4 وحدات تصرف كل وحدة 3 م3/ث وبطاقة إجمالية مليون م3/يوم لخدمة 15 ألف فدان بزمام مركزى رشيد وإدكو، وذلك لمواجهة زيادة مياه الصرف الزراعى وتحسينه فى زمام مركزى رشيد وإدكو بمحافظة البحيرة ولمواجهة الأمطار والسيول.

جدير بالذكر أن محطة طابية العبد برشيد افتتحها وزير الرى بعد توقف الأعمال بها منذ عام 1998، وبدأ العمل بها مرة أخرى منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد وانتهى العمل بها فى شهر أكتوبر 2018، وتعتبر محطة طابية العبد ضمن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مجال مشروعات الرى والصرف، والتى دعمها بمليار جنيه بعد أن ضربت السيول محافظة البحيرة فى شهر نوفمبر عام 2015. 
وزير الرى من رشيد: أنشأنا 200 خزان وسد لمواجهة السيول.. صور
وزير الرى من رشيد: أنشأنا 200 خزان وسد لمواجهة السيول.. صور
وزير الرى من رشيد: أنشأنا 200 خزان وسد لمواجهة السيول.. صور
وزير الرى من رشيد: أنشأنا 200 خزان وسد لمواجهة السيول.. صور
وزير الرى من رشيد: أنشأنا 200 خزان وسد لمواجهة السيول.. صور
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