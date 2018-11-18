وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية

تتوالى سلسلة حفلات وهابيات التى تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى ، حيث يقام فى الثامنة مساء الأحد ١٨ نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجى.





ويتضمن الحفل باقة من أروع ألحان وأغانى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يشدو بها نجوم الأوبرا هند النحاس ، محمد طارق و حسناء.



