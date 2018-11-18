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ثقافة

وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:51 ص
صدى البلد
طارق موسى
تتوالى سلسلة حفلات وهابيات التى تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى، حيث يقام فى الثامنة مساء الأحد ١٨ نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجى.

ويتضمن الحفل باقة من أروع ألحان وأغانى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يشدو بها نجوم الأوبرا هند النحاس ، محمد طارق و حسناء.

سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور دار الاوبرا الهادف الى تنمية الذوق الفنى وتعريف الأجيال الجديدة برواد ورموز النغم العربى والتراث الفنى الذي شكل جزءا هاما من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى وتخليدًا أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب .
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