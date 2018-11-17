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النائب محمد فؤاد يشارك في المؤتمر الدولي للتحول نحو التصنيع الرشيق

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:30 م
الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب
معتز الخصوصى
يشارك الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، في المؤتمر الدولي للتحول نحو التصنيع الرشيق، الذي تنطلق فعالياته اليوم السبت، تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة المهندس أحمد طه الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، نيابة عن وزير الصناعة المهندس عمرو نصار.

وقال فؤاد، إنه يشارك في المؤتمر كعضو بلجنة الخبراء التي تهدف للخروج بتوصيات لوضعها أمام متخذي القرار، لتطوير الصناعة المصرية وتقليل الهدر في المصانع وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث إن المؤتمر يهدف إلى حل المشاكل داخل الشركات ورفع تنافسية المنتج المحلي وتقليل تكلفة الإنتاج، وتطوير الشركات والمؤسسات للنهوض بالصناعة لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد والتكاليف وزيادة الأرباح.

وشدد فؤاد، على أهمية الاهتمام بالعمالة وتدريبها لتحسين الجودة، وخلق كوادر تلبي احتياجات سوق العمل، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه العامل البشري في التصنيع والمبيعات وخدمة العملاء والتسويق وهي العوامل التي تساهم في نجاح أو فشل المؤسسات.
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