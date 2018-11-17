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بين الناس

الظلام يسود شارع السليمانية في المطرية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:29 م
ارشيفية
ارشيفية
مريم صليب
أرسل المواطن محمود طلعت شكوى عبر خدمة موقع "صدى البلد" لتلقي الشكاوى والاستغاثات، يشكو من الظلام الذي يسود شارع السلمانية المتفرع من شارع المطبعة الأهلية.

وقال محمود في شكواه، إن الشارع بمجرد أن يأتي الليل يسوده الظلام ويتعثر المواطنون أثناء سيرهم في الشارع، كما أشار إلى أن أعمدة الإنارة في الشارع معطلة تماما.

وناشد المواطن مسئولي الحي، أن يتحركوا بسرعة لحل تلك المشكلة، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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