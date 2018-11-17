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تعليم

الجامعة الألمانية بمصر: نمتلك خبرات تؤهلنا لتصنيع أي ماكينة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:08 م
صدى البلد
أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تستطيع تصنيع أى ماكينة على مستوى العالم بالكامل في مصر، من خلال الخبرات الأكاديمية التى تمتلكها، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين أو الخريجين في المجالات المختلفة.

وأطلع "منصور"، خلال جلسة استماع (صناعة الأغذية فى مصر)، التى نظمتها الجامعة الألمانية بالقاهرة اليوم، السبت، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة - على مقترحات وآراء خبراء شركات التغذية على مستوى مصر فى البرنامج الأكاديمي الجديد الذى يجمع بين الهندسة وعلوم الغذاء؛ لتوفير متطلبات الصناعة المختلفة في المقررات، وخريجى البرنامج الجديد.

وقال إنه لابد أن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات ومؤسسات الصناعة لتوفير متطلباتها المختلفة من الخريجين، ونرحب بالتعاون مع الصناعة لتكون علاقة متعددة الأطراف بين مركز علمى والصناعات العاملة فى المجتمع، لافتا إلى أن هذه العلاقة موجودة فقط في الغرب".

وأشار إلى أن توطين التكنولوجيا يقصد به الإنسان وليس الماكينات، ويعنى أن يكون الإنسان قادرا ومؤهلا لإنتاج الماكينات المختلفة ولفهم الصناعة جيدا، مطالبا خبراء التغذية بالمشاركة في تحديد مسمى البرنامج الأكاديمي.
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