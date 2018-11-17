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أخبار العالم

الرئيس الإيراني والعراقي يتفقان على إقامة منطقة تجارة حرة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:08 م
الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
على صالح
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، السبت، أنه اتفق ونظيره العراقي برهم صالح وافقا على إقامة منطقة تجارة حرة.

وقال روحاني، في مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع: «لقد اتفقنا على إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، والتي ستمكننا من إطلاق مشاريع مشتركة».

وأضاف أنه في الوقت الذي تبلغ فيه التجارة الإيرانية العراقية حاليا نحو 12 مليار دولار، إلا أنه يمكن رفعها إلى 20 مليار دولار في المستقبل القريب إذا بذل الطرفان جهدا.

وعقد روحاني وصالح اجتماعا في العاصمة الإيرانية طهران، ناقشا خلالها التعاون الثنائي والتنمية الإقليمية.

وفي مايو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، والذي أدى إلى إعادة فرض العقوبات على إيران، والتي رفعت في السابق بموجب الاتفاق.

وقد أعيد طرح جولتين من العقوبات منذ ذلك الحين، مع فرض قيود واسعة النطاق تغطي صادرات النفط على إيران في 5 نوفمبر.

وتم منح ثمانية بلدان مستوردة للنفط إعفاءات رسمية، في حين مُنح العراق تنازلًا لمدة 45 يومًا عن الغاز الطبيعي وتنازلات الكهرباء في 11 نوفمبر.

ووفقا لبراين هوك، الممثل الخاص لإيران في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الحكومة العراقية تتعاون مع الولايات المتحدة في زيادة إنتاج النفط العراقي والحد من النفوذ الإيراني.
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