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فن

مكسيم خليل ينشر صورته مع ابنه جاد

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:31 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر الفنان السوري مكسيم خليل صورة له تجمعه مع ابنه جاد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء تواجدهما في مكان إقامتهما بدبي يستمتعون بقضاء إجازة نهاية الأسبوع سويًا.

وعلّق خليل على الصورة قائلًا: "روح من أرواحي وما أغلى الروح فما بالك بثلاثة، الله يحفظلكم أولادكم وأهلكم".

يذكر أن آخر أعمال النجم مكسيم خليل من خلال الجزء الثالث من مسلسل "أهل الغرام"، والذي عرض العام الماضي.
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