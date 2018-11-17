ضبط 200 كيلو بويات منتهية الصلاحية بالأقصر

أعلنت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن ضبط 200كيلو بويات منتهية الصلاحية، وذلك فى إطار مراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من صلاحية السلع.



تم تحرير محضر 1057 جنح أمن الدولة البياضية ضد "م ج ا"، وتم تحرير 3 محاضر في مجال ضبط الأسواق والأسعار وجار العرض على النيابة العامة.



وهابت مديرية التموين، بالمواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء السلع الغذائية وغير الغذائية وضرورة التأكد من الصلاحية والعلامات التجارية.