سماح المرسى تحاضر الإذاعيين الأفارقة بالأعلى للإعلام

قالت الدكتورة سماح المرسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية ومنسق الطلبة الأفارقة الوافدين بجامعة القاهرة، إن إجمالي التقدم في القارة الإفريقية لا يزال أقل من المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (2030)، داعية الدول الإفريقية لإسراع مسارها نحو تحقيق الأهداف ورغم ذلك كان أداء إفريقيا جيدًا في بعض الأهداف المتعلقة بالالتحاق بالتعليم الابتدائي والمساواة بين الذكور والإناث في فرص التعليم الابتدائي، وكذلك تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية الإفريقية، وتراجع معدلات الأمية في الفئة العمرية (15-24)، والانتصار في معركة القضاء على الإيدز والملاريا خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات انتشار الأوبئة بين السكان في الفئة العمرية (15-24) عامًا.



وأشارت "المرسي" في لقائها بالصحفيين الأفارقة بالدورة التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في محاضرة بعنوان (تقييم تقدم إفريقيا و بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030)، إلى أنه حدث تقدما ملحوظا في تقليل الفقر بالقارة رغم أن التحدي مازال صعبًا، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء وعالميًا، وحقق الشمال الإفريقي الإنجاز الأهم خلال الفترة (1990-2012)، حيث تراجعت معدلات الفقر بنسبة 70%، وعلى النقيض من ذلك نجد أن إفريقيا جنوب الصحراء تعاني من معدلات الفقر الأعلى على مستوى العالم.



وأوضحت أن إفريقيا حققت تقدمًا ملحوظا أيضًا في تقليل معدلات الجوع عبر السنوات، حيث إن انتشار نقص التغذية في الشمال الإفريقي مازال منخفضًا، يقع عند مستوى أقل من 5% منذ عام 2000، أما أفريقيا جنوب الصحراء فقد تراجعت فيها النسبة من 30% عام 2000 إلى 22,9% عام 2016، ولا يزال مؤشر الجوع أعلى في إفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بأقاليم العالم المختلفة، حيث إن معدل انتشار نقص التغذية في الإقليم خلال الفترة (2014-2016) كان ضعف المعدل العالمي الذي بلغ 10,8% خلال نفس الفترة، وتراجع معدل انتشار نقص التغذية بشكل حاد في وسط آسيا بنسبة بلغت (21%)، جنوب شرق آسيا (20%)، شرق آسيًا (18%)، أمريكا اللاتينية والكاريبي (14%) مقارنة بتراجع مقداره 5% فقط في إفريقيا جنوب الصحراء.



واختتمت الدكتورة سماح المرسي لقائها بالصحفيين الأفارقة بعرض رؤية مستقبلية لكي تتمكن أفريقيا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأوصت بضرورة تقليل التفاوت في توزيع الدخل لتقليل معدلات الفقر وتنويع الإنتاج والتوجه نحو التصنيع لتوفير فرص العمل وتطوير الخدمات الصحية والوصول بها إلى المناطق الريفية لتقليل معدلات وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تمنح المرأة كافة حقوقها السياسية والاقتصادية وتُجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة وزيادة المساعدات التي تمنحها المؤسسات الدولية إلى الدول الأفريقية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تفعيل دور منظمات التكامل الإقليمي على مستوى القارة وإقامة شراكة فيما بينها لتحقيق الأهداف.