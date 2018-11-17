نائب نقيب الفلاحين: مشكلة القطن تتمثل في فشل التسويق

أكد محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين إن محصول القطن قد واجه خلال الفترة السابقة عدة أزمات وهو ما دفع الحكومة لوضع خطة كبرى لإعادة إحياء المحصول الاستراتيجي من جديد، حيث قررت الدولة متمثلة في مركز بحوث الزراعية، بوزارة الزراعة زيادة المساحة من 220 ألف فدان عام 2016-2017 إلى 320 ألف فدان هذا العام، بواقع 100 ألف فدان زيادة.



وأضاف عبد الستار خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مشكلة القطن تتمثل في فشل التسويق، ومن ثم يبذل الباحثون جهدا كبيرا فى سبيل النهوض بإنتاجية المحصول.



وأضاف وتابع نائب النقيب العام للفلاحين أنه في مارس الماضي حددت الحكومة أسعار القطن أن يكون قنطار الوجه القبلي بـ 2500 جنيه، والوجه البحري 2700 جنيه، بينما بدأ الفلاحون في زراعة المساحة المطلوبة منهم بعد حصولهم على العديد من الوعود من وزارة الزراعة بشراء وتسويق المحصول بالكامل.