ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نائب نقيب الفلاحين: مشكلة القطن تتمثل في فشل التسويق

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين إن محصول القطن قد واجه خلال الفترة السابقة عدة أزمات وهو ما دفع الحكومة لوضع خطة كبرى لإعادة إحياء المحصول الاستراتيجي من جديد، حيث قررت الدولة متمثلة في مركز بحوث الزراعية، بوزارة الزراعة زيادة المساحة من 220 ألف فدان عام 2016-2017 إلى 320 ألف فدان هذا العام، بواقع 100 ألف فدان زيادة.

وأضاف عبد الستار خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مشكلة القطن تتمثل في فشل التسويق، ومن ثم يبذل الباحثون جهدا كبيرا فى سبيل النهوض بإنتاجية المحصول.

وأضاف وتابع نائب النقيب العام للفلاحين أنه في مارس الماضي حددت الحكومة أسعار القطن أن يكون قنطار الوجه القبلي بـ 2500 جنيه، والوجه البحري 2700 جنيه، بينما بدأ الفلاحون في زراعة المساحة المطلوبة منهم بعد حصولهم على العديد من الوعود من وزارة الزراعة بشراء وتسويق المحصول بالكامل.
loading...

ترشيحاتنا

تفاصيل وأسرار الزواج السري لخاشقجي من مصرية في أمريكا.. الزوجة السرية تكشف بالدلائل والمستندات حقيقة ادعائها.. عائلة الصحفي السعودي وخطيبته التركية يرفضان التعليق.. صور

الداخلية الفرنسية: مقتل سيدة واعتقال أخرى في تظاهرات لزيادة أسعار الوقود

إحالة أوراق المتهم بقتل طبيب الساحل لفضيلة المفتي و22 ديسمبر للحكم

عدلي القيعي ينضم لاجتماع الخطيب مع عبد الحفيظ وفضل

ضبط مصنع خمور مغشوشة بالشروق.. فيديو وصور

كتلة سائرون تطالب البرلمان العراقي بالتحقيق في المليارات الغارقة

الكاف: محمد صلاح انتزع فوزا قاتلا لمصر أمام تونس

مجلس الوزراء: الاستثمارات المصرية في الجزائر تخطت 3.6 مليار دولار

إسرائيل تعترف بإصابة صواريخ حماس لـ 317 منزلا و81 سيارة

رؤوف خليف بعد إثارته غضب المصريين: محمد صلاح صانع الأفراح المصرية

مستثمرون يطالبون رئيس فيس بوك بالرحيل من منصبه.. لهذه الأسباب

رئيس وزراء الجزائر لمدبولي: نتطلع لإنشاء شركات استثمارية مشتركة بين البلدين...صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

فيديو

مجلس الوزراء: الاستثمارات المصرية في الجزائر تخطت 3.6 مليار دولار
مشاركات في منتدى الشباب: السيسي أثبت أننا دول ديمقراطية .. فيديو
دبلوماسي سابق: لابد من التغيير في أساليب الدعم المالي للاتحاد الأفريقي
بسام راضي: مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف مؤتمر التنوع البيولوجي
نقل النواب: تطوير القطاع لا يقل أهمية عن الصحة والتعليم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟