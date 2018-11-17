نقل النواب: تطوير القطاع لا يقل أهمية عن الصحة والتعليم ..فيديو

أكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قطاع النقل يعد أحد المحاور الرئيسية للتنمية، مشيرًا إلى أن تطويره لا يقل أهمية عن تطوير قطاعي التعليم والصحة.





وأضاف "عبد الواحد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن أهمية قطاع النقل تكمن في أنه يخدم بدوره القطاعات الأخرى.





ونوه بأن السكك الحديد عانت الإهمال والفساد على مدار السنوات الماضية، رغم أن هناك أكثر من 350 مليون مواطن في العام الواحد، مؤكدًا أننا بحاجة كبيرة للتمويل، وللعنصر البشري المدرب بشكل نموذجي، إضافةً إلى الحاجة إلى الرؤية الفكرية للعاملين بالقطاعات.