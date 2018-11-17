ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نقل النواب: تطوير القطاع لا يقل أهمية عن الصحة والتعليم ..فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:13 م
النائب هشام عبد الواحد
النائب هشام عبد الواحد
ندى فتح الله
أكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قطاع النقل يعد أحد المحاور الرئيسية للتنمية، مشيرًا إلى أن تطويره لا يقل أهمية عن تطوير قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف "عبد الواحد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن أهمية قطاع النقل تكمن في أنه يخدم بدوره القطاعات الأخرى.

ونوه بأن السكك الحديد عانت الإهمال والفساد على مدار السنوات الماضية، رغم أن هناك أكثر من 350 مليون مواطن في العام الواحد، مؤكدًا أننا بحاجة كبيرة للتمويل، وللعنصر البشري المدرب بشكل نموذجي، إضافةً إلى الحاجة إلى الرؤية الفكرية للعاملين بالقطاعات.

loading...

ترشيحاتنا

زوجة خاشقجي السرية تخرج عن صمتها: أنا مصرية وتزوجته قبل أشهر من مقتله.. صور

اليوم.. الخطيب يحسم منصب المدير الرياضي للأهلي

حسام غالي يصل مقر الأهلي بالجزيرة ويجتمع مع الخطيب

مصرع طفل وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق قفط-القصير

الأرض على موعد الليلة مع ظاهرة فلكية نادرة

عبد المنعم أبو الفتوح يظهر في جلسة تجديد حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة

إعلامية إسرائيلية: حماس 1 إسرائيل 0

الكاف: محمد صلاح انتزع فوزا قاتلا لمصر أمام تونس

الأمم المتحدة: نواجه أزمة انقراض لا بد من التصدي لها بشكل سريع.. فيديو

بنك الطعام المصري يفتتح مزرعة جديدة من مشروع وفرة للإنتاج الحيواني

مغنية أمريكية تسافر داخل حقيبة سفر

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

فيديو

دبلوماسي سابق: لابد من التغيير في أساليب الدعم المالي للاتحاد الأفريقي
بسام راضي: مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف مؤتمر التنوع البيولوجي
نقل النواب: تطوير القطاع لا يقل أهمية عن الصحة والتعليم ..فيديو
طبيبة نفسية: الانتحار أكثر انتشارا في البلاد الغنية والمستقرة.. فيديو
الرئيس السيسي: لابد من دمج التنوع البيولوجي في قطاعات النشاط الإنساني المختلفة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟