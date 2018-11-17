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تعليم

عبد الغفار: مكافأة مالية شهرية وشهادات تقدير لأفضل مستشفى جامعي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق برنامج لتحفيز المتميزين فى مجالى الصحة والتعليم العالى على مستوى الجمهورية لتكريمهم وإبراز النماذج الإيجابية، استعرض تقريرًا حول تكلفة تجهيزات المستشفيات الجامعية النموذجية.

ووافق المجلس، خلال اجتماعه، على تقديم مكافأة مالية شهرية وشهادات تقدير لأفضل مستشفى جامعى من حيث نسبة المشاركة فى القضاء على قوائم الانتظار، وقلة عدد الشكاوى الواردة من المرضى والعاملين، وعدد العمليات ذات المهارة، والتميز فى تدريب الأطباء والطلاب، فضلاً عن تقديم مكافأة مالية وشهادات تقدير لأفضل طبيب وصيدلى وممرض وفنى وفقًا للعديد من المعايير أهمها: الالتزام بمواعيد العمل وأداء الأعمال الموكلة إليه، وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفيات، والقدرة على العمل من خلال فريق. 

وأكد المجلس دعمه لجامعة العريش فى إنشاء كليات وتخصصات علمية جديدة تستجيب لاحتياجات المجتمع.

كما وافق المجلس على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من جامعة الإسكندرية لطلاب الدراسات العليا لدول حوض النيل من 35 إلى 50 منحة دراسية سنويا.

ووافق المجلس على قيام أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بعقد ورشتى عمل لمديرى مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا TICO فى الجامعات والمراكز البحثية تحت عنوان "أوجه تشجيع ونقل التكنولوجيا من أجل تعزيز بيئة الأعمال فى مصر"، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى.

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