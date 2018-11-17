رئيس مدينة رفح يتابع الإنشاءات الجديدة

تابع العميد مصطفى محمد، رئيس مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، الإنشاءات الجارية بمدينة رفح الجديدة؛ للإطلاع على آخر المستجدات، وما وصلت إليه عملية البناء والتعمير بتلك المناطق اليوم السبت.



وقال رئيس المدينة، إن أعمال البناء والتعمير بتلك المنطقة جاري على قدم وساق، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي، مؤكدًا على أنه سيتم تجهيز عدد من العمارات السكنية برفح الجديدة للافتتاح خلال الفترة القادمة، بعد اكتمال عملية البناء والتشييد.



وأوضح أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة، بضرورة زيارة المنطقة والإطلاع على أهم المستجدات بتلك المناطق.