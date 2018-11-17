المجتمع المدني يرحب بإنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان.. هاني إبراهيم: تهدف للتنسيق بين المؤسسات الوطنية.. عبد النعيم: نحن بحاجة لها في ظل غياب المجلس القومي

مسئولو المنظمات الحقوقية يرحبون بإنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان

فوقي: يجب وجود ممثلين من منظمات المجتمع المدني في العليا لحقوق الإنسان

هاني إبراهيم: الدولة المصرية تتخذ خطوات حقيقية لتعزيز الاستقرار وتهيئة المناخ

عبد النعيم: لجنة حقوق الإنسان لها دور هام في ظل غياب المجلس

أثنى مسئولو المنظمات الحقوقية على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة.وفي هذا الإطار، رحب أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بموافقة الحكومة على إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان تختص بمراجعة ملف حقوق الإنسان وآليات متابعة وتنفيذ الالتزامات والرد على الادعاءات وبيان الحقائق من جهة اختصاص.وطالب فوقي، رئيس مجلس الوزراء بوجود بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني المصري التي تتميز بالحيادية والمهنية والتواجد في المحافل الدولية، لتوضيح الصورة الحقيقية للملف والتحديات الحقيقية التي تواجهها الدولة، نيابة عن العالم مثال الإرهاب الغاشم.من جانبه، قال هاني إبراهيم، مدير مركز المحروسة ومستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان كيان مهم وجاء في الوقت المناسب لتنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في مصر، كما أنها سيكون لها دور داخلي مهتم بتوحيد الرؤية حول حالة حقوق الإنسان وفي كيفية تنفيذ ما تعهدت به الدولة المصرية تجاه مختلف قضايا حقوق الإنسان.وأضاف إبراهيم أنه سيكون للجنة دور خارجي وهو العمل وفق آليات المراجعة الدورية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان UPR من إعداد تقارير لهذه المراجعة أو تفنيد الادعاءات وتنقيتها من المغالطات أو المبالغات التي قد تشوبها أو حتى الخروج بالدروس المستفادة والتوصيات لتحويلها إلى خطط عمل تخص تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر.وأوضح أنه يعتقد أن الدولة المصرية تتخذ خطوات حقيقية لتعزيز الاستقرار وتهيئة المناخ العام لمستقبل يتسم بالنمو والازدهار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبالتفاعل الإيجابي والمشاركة الحقيقية على المستوى السياسي.ونوه بأن "هذه اللجنة إحدى أدوات الدولة المصرية لتمهيد الطريق للمستقبل، والأهم من وجهة نظري هم الخبراء والمعنيين الذين سيقودون عمل هذه اللجنة وإلى أي مدى سيتمكنون من تحقيق رؤية الدولة المصرية كما هو معلن عنها في بيان تأسيس اللجنة".بدوره، وصف المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إنشاء لجنة حقوق إنسان دائمة؛ بأنه خطوة مهمة؛ في ظل غياب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المنوط في المراجعة الدورية، وأيضا تغيب الجميع عن توصيل صورة جيدة عن مصر في الخارج.وقال عبد النعيم إن تلك الخطوة ستؤتي ثمارها عند تشكيلها بأصحاب خبرة لهم باع كبير في الملف الحقوقي.وأضاف: "إننا بحاجة إلى تلك اللجنة، خاصة أننا نواجه الكثير من الصدمات التي تعرضت لها مصر بداية من 2011 حتى تلك اللحظة".