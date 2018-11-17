طلاب جامعة عين شمس يعدون نموذجًا لمحاكاة الاتحاد الأوروبي

أطلق طلاب جامعة عين شمس، برنامج MEU الذي يعد نموذج لمحاكاة أحد أهم المنظمات الإقليمية في العالم، وهو "الاتحاد الأوروبي"، كمنظمة سياسية اقتصادية متكاملة وتمثل تجربة ثرية للغاية لمجموعة من الدول كانت في يوم ما في حالة حرب مع بعضها البعض ثم تمكنت من تجاوز الخلافات والأطماع وإنشاء اتحاد.



وفي هذا البرنامج يتم تكليف الطلاب الأعضاء بإعداد وتأهيل مجموعة من المرحلة ما قبل الجامعية، ليكونوا مستعدين للحياة الأكاديمية المتوافقة مع سماتهم وقدراتهم الخاصة.. أو ما يسمى "juniors".



هناك ثلاث مجالس تمثل نماذج محاكاة للبرلمان الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، ثم لجنة حماية حقوق الإنسان، المشاركين مهمتهم اختيار مجموعة طلاب من المرحلة الإعدادية وحتى السنة الثالثة بالثانوية العامة، ومن ثم تدريبهم جيدا على الاختيار واتخاذ القرار والتعامل مع الحياة الجامعية الأكاديمية، مع منحهم كورسات تدريبية في 5 جلسات يعقبها مؤتمرين للاطلاع على مستواهم ومدى الاستفادة التي تحققت لكل منهم.



ويهدف نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي إلى التميز عن باقي نماذج المحاكاة الموجودة عن طريق تقديم قسم في النموذج مقدم باللغة الفرنسية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية (اللغة الرئيسية) واللغة العربية الموجودة في أحد الأقسام، بالإضافة إلى ذلك فهو يعتبر نموذج المحاكاة الوحيد الذي يقدم محاضرات في الاقتصاد السياسي للمشاركين فيه، وعلى المستوى التنظيمي تسعى اللجنة التنظيمية للبحث عن فرص عمل لأعضاء اللجنة في مجالات التنظيم.