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محافظات

محافظ كفرالشيخ يوافق على ترخيص 4 أكشاك لأسر ضحايا منية المرشد

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:29 م
صدى البلد
محمود زيدان
وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على تراخيص ٤ أكشاك لأسر حادث محطة صرف منية المرشد بمطوبس، كل في قريته.

وقال إنه يتم ترخيص كشك لأسرة الشهيد أحمد عابد الجناينى بقرية كوم دميس، وأسرة الشهيد حسن حسن المنشلين بعزبة عمرو، وأسرة الشهيد حسن حسن اليمنى بقرية منية المرشد، وأسرة الشهيد وائل جابر وهبان بقرية منية المرشد. 

وأضاف "تقوم جمعية الأورمان بتصنيع هذه الأكشاك وتجهيزها بالسلع المطلوبة مساهمة منها لأسر شهداء الحادث للمساعدة فى تحسين دخلهم".

وكلف محافظ كفرالشيخ رئيس مركز ومدينة مطوبس بتحديد أماكن الأكشاك دون أى إخلال بتأمين الطرق والشكل والتنسيق الحضارى.
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