ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:41 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
اعادة تشغيل محطة طابية العبد للصرف الزراعى برشيد بعد توقفها 20 عاما
تم انشاؤها بتكلفة 160 مليون جنيه لتحسين حالة الصرف الزراعي بزمام 21 ألف فدان برشيد
وزير الرى إنشاء 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهة السيول والأمطار
محافظ البحيرة :
لدينا خطة عمل متكاملة لمواجهة فصل الشتاء كتدبير احترازي من تعرض المحافظة للسيول

شهد مركز رشيد بمحافظة البحيرة اليوم السبت زيارة هامة للدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى و الموارد المائية يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وقيادات وزارة الرى لافتتاح محطة طابية العبد بعد توقف أعمال إنشاءات منذ عام 1998 م حيث تم إعتمادها ضمن خطة إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مجال الصرف الزراعى والتى دعمها بمليار جنيه فى أعقاب السيول التى اغرقت محافظة البحيرة فى نوفمبر 2015.

واكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى خلال افتتاحه لمحطة طابية العبد للصرف الزراعى برشيد بالبحيرة على الانتهاء من إنشاء 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهة السيول والأمطار  فى بالمناطق المعرضة لمخاطر السيول والفيضانات مثل سيناء ومدن البحر الأحمر والصعيد وكفر الشيخ مشيرا الى وجود خطة متكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة  والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء، مضيفا أنه تم توجيه كافة قطاعات وزارة الرى بإتمام استعداداتها القصوى لمواجهة أى طارئ فى هذا الشأن.

وأوضح وزير الرى ان لمحطة  طابية العبد للصرف بمركز رشيد تم إنشاؤها  بتكلفة 150 مليون جنيه بالإضافة الي تكلفة توصيل التغذية الكهربائية البالغة 10 ملايين جنيه والمحطة مقامة على مساحة 1000 م2 وتهدف إلي تحسين حالة الصرف الزراعي بزمام 21 ألف فدان بحوض الرمال والبصيلي برشيد وهي عبارة عن عدد 4 وحدات تصرف كل وحدة 3 م3/ث وقدرة المحرك 315 ك / وات.

وأكد عبد العاطى أن محطة طابية العبد من المشاريع التي كانت متوقفة منذ 1998 وتم دفع العمل والانتهاء منها لتقوم المحطة بدورها في الحفاظ علي الأراضي الزراعية من ارتفاع زيادة المناسيب وتحسين جودتها وتحافظ على الزراعات  والمناطق المجاورة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وخاصة في فصل الشتاء وزيادة الأمطار والسيول.

فيما أعلن اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة خلال الافتتاح عن خطة عمل متكاملة لمواجهة فصل الشتاء كتدبير احترازي من تعرض المحافظة لموجات من الأمطار والسيول ، مشيرا إلى قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بعمل عدة تجارب عملية لكيفية مواجهة السيول والأمطار الغزيرة 

واشار" اللواء آمنة "إلى ان مدينة رشيد قد نالت اهتماما كبيرا خلال الأشهر الماضية حيث تم التصديق على 65 مليون جنيه من مجلس الوزراء لدفع العمل بمشروع ميناء الصيد بالإضافة إلى قيام المحافظة بضخ 40 مليون جنيه للانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية داخل المدينة والانتهاء من أعمال تطوير وتنمية رشيد.

واستقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة صباح اليوم السبت بمقر مكتبه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى و الموارد المائية وقام بتكريمه ومنحه درع محافظة البحيرة تقدير لجهوده التى شهدتها وزارة الرى.

رافق المحافظ والوزير خلال الاستقبال و الافتتاح المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام و رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمهندس عامر شكرى وكيل وزارة الري والمهندس سيد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمحطات شمال غرب الدلتا واللواء عماد الدكرورى رئيس مدينة رشيد وأعضاء مجلس النواب محمد العباسي و محمد عبد الله زين الدين.

والجدير بالذكر أن محطة طابية العبد برشيد افتتحها وزير الرى بعد توقف الأعمال بها منذ  عام 1998 بدأ العمل بها مرة أخرى منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد وانتهى العمل بها فى شهر أكتوبر 2018 وتعتبر محطة طابية العبد ضمن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مجال مشروعات الرى والصرف والتى دعمها بمليار جنيه بعد أن ضربت السيول محافظة البحيرة فى شهر نوفمبر عام 2015. 
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة.. أولياء الأمور يبرئون مسئولي حضانة الإسكندرية من سوء معاملة الأطفال

حسام غالي يصل مقر الأهلي بالجزيرة ويجتمع مع الخطيب

زوجة خاشقجي السرية تخرج عن صمتها: أنا مصرية وتزوجته قبل أشهر من مقتله.. صور

الكاف: محمد صلاح انتزع فوزا قاتلا لمصر أمام تونس

403 ملايين جنيه فائض ميزانية الأهلي في 2018

الخطيب يغادر إلى ألمانيا غدا لإجراء جراحة

محسن صالح : نصحت الخطيب بعدم الترشح لرئاسة النادي الأهلي

طفلة توجه رسالة لـ محمد صلاح.. ونجم ليفربول يرد.. صور

الداخلية الفرنسية: مقتل سيدة واعتقال أخرى في تظاهرات لزيادة أسعار الوقود

التليفزيون الإسرائيلى: فشلنا أمام حماس وتلقينا تذكارًا مؤلمًا من غزة

بعد 129 عاما من الاستخدام.. علماء يحيلون الكيلو جرام ووحدات القياس إلى التقاعد

نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا وتؤجل التأهل إلى أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

فيديو

لا مواصلات ولا خدمات .. أهلا بكم فى مقابر الأحياء بالحي الثامن بالعبور .. فيديو
شاهد... لحظة تقدم الرئيس السيسي جنازة الشهيد ساطع النعماني
ممثلو فلسطين بمنتدى شرم الشيخ: متمسكون بهويتنا رغم فراق وطننا.. فيديو
محافظ الجيزة ومدير الأمن يشاركان في جنازة العقيد ساطع النعماني ..فيديووصور
وصول جثمان ساطع النعمانى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر لأداء صلاة الجنازة..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟