بعد 20 عاما من الخراب.. 160 مليون جنيه تعيد محطة طابية للحياة .. وزير الري: جاهزون للسيول ولدينا 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهتها.. صور

اعادة تشغيل محطة طابية العبد للصرف الزراعى برشيد بعد توقفها 20 عاما

تم انشاؤها بتكلفة 160 مليون جنيه لتحسين حالة الصرف الزراعي بزمام 21 ألف فدان برشيد

وزير الرى إنشاء 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهة السيول والأمطار

محافظ البحيرة :

لدينا خطة عمل متكاملة لمواجهة فصل الشتاء كتدبير احترازي من تعرض المحافظة للسيول



شهد مركز رشيد بمحافظة البحيرة اليوم السبت زيارة هامة للدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى و الموارد المائية يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وقيادات وزارة الرى لافتتاح محطة طابية العبد بعد توقف أعمال إنشاءات منذ عام 1998 م حيث تم إعتمادها ضمن خطة إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مجال الصرف الزراعى والتى دعمها بمليار جنيه فى أعقاب السيول التى اغرقت محافظة البحيرة فى نوفمبر 2015.



واكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى خلال افتتاحه لمحطة طابية العبد للصرف الزراعى برشيد بالبحيرة على الانتهاء من إنشاء 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهة السيول والأمطار فى بالمناطق المعرضة لمخاطر السيول والفيضانات مثل سيناء ومدن البحر الأحمر والصعيد وكفر الشيخ مشيرا الى وجود خطة متكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء، مضيفا أنه تم توجيه كافة قطاعات وزارة الرى بإتمام استعداداتها القصوى لمواجهة أى طارئ فى هذا الشأن.



وأوضح وزير الرى ان لمحطة طابية العبد للصرف بمركز رشيد تم إنشاؤها بتكلفة 150 مليون جنيه بالإضافة الي تكلفة توصيل التغذية الكهربائية البالغة 10 ملايين جنيه والمحطة مقامة على مساحة 1000 م2 وتهدف إلي تحسين حالة الصرف الزراعي بزمام 21 ألف فدان بحوض الرمال والبصيلي برشيد وهي عبارة عن عدد 4 وحدات تصرف كل وحدة 3 م3/ث وقدرة المحرك 315 ك / وات.



وأكد عبد العاطى أن محطة طابية العبد من المشاريع التي كانت متوقفة منذ 1998 وتم دفع العمل والانتهاء منها لتقوم المحطة بدورها في الحفاظ علي الأراضي الزراعية من ارتفاع زيادة المناسيب وتحسين جودتها وتحافظ على الزراعات والمناطق المجاورة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وخاصة في فصل الشتاء وزيادة الأمطار والسيول.



فيما أعلن اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة خلال الافتتاح عن خطة عمل متكاملة لمواجهة فصل الشتاء كتدبير احترازي من تعرض المحافظة لموجات من الأمطار والسيول ، مشيرا إلى قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بعمل عدة تجارب عملية لكيفية مواجهة السيول والأمطار الغزيرة



واشار" اللواء آمنة "إلى ان مدينة رشيد قد نالت اهتماما كبيرا خلال الأشهر الماضية حيث تم التصديق على 65 مليون جنيه من مجلس الوزراء لدفع العمل بمشروع ميناء الصيد بالإضافة إلى قيام المحافظة بضخ 40 مليون جنيه للانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية داخل المدينة والانتهاء من أعمال تطوير وتنمية رشيد.



واستقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة صباح اليوم السبت بمقر مكتبه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى و الموارد المائية وقام بتكريمه ومنحه درع محافظة البحيرة تقدير لجهوده التى شهدتها وزارة الرى.



رافق المحافظ والوزير خلال الاستقبال و الافتتاح المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام و رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمهندس عامر شكرى وكيل وزارة الري والمهندس سيد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمحطات شمال غرب الدلتا واللواء عماد الدكرورى رئيس مدينة رشيد وأعضاء مجلس النواب محمد العباسي و محمد عبد الله زين الدين.



والجدير بالذكر أن محطة طابية العبد برشيد افتتحها وزير الرى بعد توقف الأعمال بها منذ عام 1998 بدأ العمل بها مرة أخرى منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد وانتهى العمل بها فى شهر أكتوبر 2018 وتعتبر محطة طابية العبد ضمن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مجال مشروعات الرى والصرف والتى دعمها بمليار جنيه بعد أن ضربت السيول محافظة البحيرة فى شهر نوفمبر عام 2015.