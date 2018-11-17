رئيس أكاديمية البحث العلمي: نقدم منحا مالية للخريجين الراغبين في استكمال الدراسات العليا

انطلق، منذ قليل، الملتقى التعليمي الثالث بدار الضيافة بجامعة عين شمس، بحضور عدد من القيادات التعليمية بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي وعدد من الشركات الدولية والمحلية الكبرى الخاصة بالتعليم.



وألقى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، كلمة في المؤتمر، ركز فيها على أهمية التعليم الفني والتعليم الإبداعي للعلوم، ودور أكاديمية البحث العلمي في تطوير التعليمية، مشيرًا إلى أنها تضم مجموعة من البرامج؛ مثل برنامج دعم مشروعات التخرج ودعم مدارس المتفوقين.



وقال "صقر" إن أكاديمية البحث العلمي لديها نظام مؤسسي لدعم التعليم، وهى تقدم منحا للخريجين الراغبين في استكمال الدراسات العليا تقدر بـ110 آلاف جنيه، بالإضافة إلى برنامج "علماء الجيل" للمبتكرين وبرامج أخرى للشباب لتأسيس شركات.