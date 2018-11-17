نائب: إنشاء لجنة لحقوق الإنسان سيسهم في الرد على الادعاءات الكاذبة

أشاد ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرار إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، لتولي إدارة ملف حقوق الإنسان والقيام بالتنسيق المطلوب بين المجالس واللجان والإدارات الموجودة حاليًا للرد على أي ادعاءات كاذبة تستهدف تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إضافة إلى تحسين صورة مصر لدى المجتمع الدولي.



وأوضح الدسوقي، فى بيان صحفى له، أن قضية حقوق الإنسان أصبحت إحدى أدوات الضغط التي تستخدمها الدول الكبرى، لذلك تطلب الأمر إنشاء تلك اللجنة للرد على الادعاءات الكاذبة من بعض الجهات المُعادية للدولة المصرية حول مزاعمها بوجود انتهاكات للحقوق والحريات، والتي دائمًا ما تثار بشكل منتظم وممنهج الدولة المصرية بشأن الحقوق والحريات، إلا أن الأمر لا يتوقف عند ذلك بل وإعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية فى كل المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، واقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.



وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون بين تلك اللجنة المستحدثة وبين المنظمات والكيانات الحقوقية المصرية لوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وخطط عمل تنفيذها من قبل الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.



وأكد ضرورة إعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية؛ لتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية، إلى جانب رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر.