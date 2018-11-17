انطلاق فعاليات المؤتمر السادس والعشرين لمكافحة العدوى من الإسكندرية

انطلقت اليوم أولى فعاليات المؤتمر العلمى السنوى فى مكافحة العدوى الذى تنظمه الجمعية المصرية لمكافحة العدوى بالتعاون مع المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" وبرعاية اتحاد الأطباء العرب تحت عنوان "معًا.. لمنع العدوى" وتستمر فعاليات المؤتمر ثلاثة أيام إعتبارًا من اليوم وحتى يوم الإثنين 19 نوفمبر 2018م.





وشارك فى المؤتمر ممثلون عن عدد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية ومن أبرز الحضور الدكتور أحمد منديلى ممثلا عن منظمة الصحة العالمية و الدكتورة جانيت هاس رئيس رابطة مكافحى العدوى حول العالم بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة المصرية والشبكة الأفريقية لمكافحة العدوى والرابطة المصرية لسلامة المرضى.





حضر المؤتمر ما يقرب من 500 متخصص فى مجال مكافحة العدوى من أعضاء هيئة تدريس وأطباء بشريين وأطباء أسنان و تمريض وصيادلة من مختلف أرجاء الوطن العربى وأفريقيا.





و ناقش المؤتمر عدد من الموضوعات منها استخدام الطرق العلمية الحديثة والشراكة لتحقيق الممارسات الطبية الآمنة وأوجه مكافحة العدوى و الأوبئة الوافدة والعائدة ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والصحة المهنية والتطهير والتعقيم وتحديات مكافحة العدوى والتنمية المهنية فى مكافحة العدوى.



