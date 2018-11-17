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أخبار البلد

اتحاد العمال يطلب من التضامن سرعة تقديم مشروع قانون التأمينات للنواب

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
محمد غالي
طلب النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى سرعة تقديم مشروع قانون الحكومة لتعديل القانون رقم 79 لعام 1975 إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره خلال الدورة الحالية للمجلس.

وقال وهب الله إن الوزيرة أكدت على تقديم رؤية الحكومة فى تعديل القانون الحالى خلال شهرين بعد مشاركة الوزارة ووزارتى القوى العاملة والمالية عند مناقشة المشروع المقدم من خلاله فى لجنة القوى العاملة، مؤكدا على تمكين الحكومة من إعداد رؤيتها فى المشروع أو تقديم مشروع آخر لكى يتم إعدادهما فى مشروع موحد لمناقشته فى مجلس النواب، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الحماية والرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ومحدودى الدخل.

وشدد وهب الله علي ان المشروع المقدم من التنظيم النقابى يؤكد على نصوص الدستورالذى نص فى مادته الـ17" بأن تكفل الدولة توفير خدمات الرعاية والتأمينات الاجتماعية للمواطنين ولكل منهم الحق فى الضمان الاجتماعى على أن تعمل الدولة بتوفير معاش مناسب لجميع العمال بما فيهم العمالة غير المنتظمة والفلاحين"، موضحا أن الدستور أكد أن أموال التأمينات خاصة تتمتع بجميع أوجه الحماية المقررة من الدولة من خلال الاستثمار الآمن لها ولعوائدها المالية.

وتابع وهب الله: "ان مشروع القانون المقدم يؤكد على تطوير آليات حقوق المنتفعين بالنظام التأمينى بما يكفل معالجة كل تشكيلات التطبيق للقانون الحالى والذى مضى عليه نحو 40 عاما وبما يقضى بصرف معاشات تكفل حياة كريمة للمنتفعين وأسرهم وإقرار زيادة تلقائية سنوية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تطرأ على المجتمع.
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