هيئة تكنولوجيا المعلومات: نسعى لتوفير محتوى تعليمي تطبيقي وليس مجرد شهادة نظرية

أكد الدكتور حسام عثمان، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة تسعى إلى توفير محتوى تعليمي تطبيقي وليس مجرد شهادة نظرية على منصات التعلم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا هو ما تم بالاتفاق مع أكبر 3 جامعات متخصصة في هذا المجال.



واستعرض عثمان، خلال كلمته بالملتقى التعليمي الثالث بدار الضيافة بجامعة عين شمس، دور البيانات والبرامج في توظيف الشباب.



وأشار إلى وجود 1500 شاب يقوم بمهمة التعليم داخل مركز تكنولوجيا المعلومات والإبداع بجميع محافظات مصر بما فيها العريش، موضحًا أن الإحصائيات تفيد بأن هناك 30% من شباب مصر يقومون بعمل مشاريع خاصة.