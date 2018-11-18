تآكل القوة المالية الأمريكية يدفع الصين والاتحاد الأوروبي للأمام.. ومحاولات لجعل اليورو عملة احتياطية عالمية.. بكين ولندن تتعاونان من أجل التخلص من هيمنة الولايات المتحدة

الاتحاد الأوروبي يسعى لتقليل الاعتماد المالي على الولايات المتحدة

لندن تتقرب للصين بـ "مبادرة الرنمينبى" لجذب المستهلكين الصينيين

فورين بوليسي: الصين وروسيا تتطلعان لاستغلال الفجوة المتنامية بين لندن وواشنطن بشأن العقوبات





في بداية هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة على إيران أكثر جولاتها قسوة من العقوبات حتى الآن، فقد أوضحت هذه الإجراءات شيئًا ما عرفه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة وهو أنه عندما يتعلق الأمر بالتمويل الدولي، تضع واشنطن القواعد لكي يتبعها الآخرون.





وقد ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، في تقرير مطول لها نشر أمس الجمعة، أنه على الرغم من أن بعض الحكومات، بقيادة الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت عن مبادرات للتخلص من هيمنة الولايات المتحدة، فإن سياساتها ستفشل على الأرجح. ومع ذلك، فإن الاتجاهات الأقل انتشارًا تتسبب في تآكل القوة المالية للولايات المتحدة وقد تجعل سياسات العقوبات الأمريكية العدوانية لا يمكن الدفاع عنها.





وعندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي أنه سيعيد فرض عقوبات على إيران بموجب الاتفاقية النووية لعام 2015، فقد كان الأثر سريعًا، إذ بدأت الشركات بالامتثال بشكل مستقل عن مواقف حكوماتها تجاه طهران. حتى مع تحرك الاتحاد الأوروبي خلال الصيف لجعله غير قانوني لشركاتها بالامتثال للجزاءات الأمريكية الجديدة، إلا أن الشركات كانت تبتعد بالفعل عن إيران.





وأشارت فورين بوليسي إلى أن تكاليف عدم اتباع القواعد الأمريكية مرتفعة جدًا، حيث يشحذ الدولار الأمريكي عجلة التجارة العالمية، ولا يمكن للأعمال التجارية المشروعة أن تخاطر بفقدان إمكانية الوصول إليها. فقد جعلت شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة هذا الحساب صريحًا عندما قررت خلال الصيف التوقف عن العمل في إيران. وقالت الشركة في بيان صحفي إنها "لا يمكن أن تتعرض لأي عقوبة ثانوية". وبالمثل، فإن نظام السويفت العالمي، الذي تتعامل به معظم البنوك في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر علق البنوك الإيرانية المعترف بها، قائلا أن القرار، على الرغم من أنه "مؤسف "، إلا أنه اتُخذ في مصلحة استقرار وسلامة النظام المالي العالمي الأوسع.





وبعدم القدرة على مواجهة عقوبات الولايات المتحدة، تقوم بعض الدول بإجراء تغييرات هيكلية. فالاتحاد الأوروبي في الصدارة، تليه الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند تراقب عن كثب، حيث قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأن اليورو يجب أن يصبح عملة احتياطية عالمية لتقليل الاعتماد المالي على الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل التجارة مع إيران في نظام المقايضة الرسمي، مما يتيح بعض الفرص الاقتصادية الجديدة لإيران لتحفيز مشاركتها المستمرة في الاتفاق النووي.





وأوضحت المجلة الأمريكية أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الدول الابتعاد عن النظام المالي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان، دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي محافظ بنك الصين الشعبي تشو شياو تشوان إلى نظام يتجاوز قيادة الولايات المتحدة.





من المحتمل أيضًا أن تتوقف دعوات التغيير اليوم ضد القوة المالية الأمريكية المتأصلة. ومع ذلك، فإن الاتجاهات الأقل نقاشًا قد بدأت بالفعل في التخلص من قبضة أمريكا على النظام المالي العالمي، ولكن ليس بالطريقة التي يرغب فيها الاتحاد الأوروبي.





قدمت لندن، التي حرصت على إعادة بناء الأعمال بعد الانهيار، نفسها كشريك لبكين في هدفها المتمثل في توسيع نطاق الصين المالي. كما أطلقت "مبادرة الرنمينبى" لزيادة تقربها للصين واجتذاب احتكاكات السوق للمستهلكين الصينين. ودعمت الحكومة الوطنية هذا الجهد لتحويل نظر أسواق لندن المالية إلى الشرق.





وأضافت المجلة الأمريكية أنه ليس سرا أن الصين وروسيا تتطلعان بنشاط لاستغلال الفجوة المتنامية بين لندن وواشنطن بشأن العقوبات. فقد أشارت الصين إلى أنها ستستمر في استيراد النفط الإيراني، كما تمكنت بكين من الاعتماد على لندن الأكثر تعاونًا مع خدماتها المالية الرئيسية، للتحايل على الولاية القضائية الأمريكية، فقد يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بالغة بصرامة العقوبات الأمريكية.





وأكدت فورين بوليسي أن الانقسامات عبر الأطلنطي تؤدي إلى إضعاف قوة العقوبات الأمريكية والتمويل. فقد أدت موجة سياسية معارضة لسياسة الولايات المتحدة الاقتصادية والخارجية إلى تقويض الوحدة عبر الأطلنطى.





وفي الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة إلى التفكير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق شركاء اقتصاديين جدد واتفاقات إضرابات مع دول ذات مخاطر مالية غير مشروعة، سيكون التنسيق بين واشنطن ولندن بشأن العقوبات أكثر صعوبة.



