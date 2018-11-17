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تعليم

وزير التعليم العالي يكلف رؤساء الجامعات بتقديم الدعم اللازم لأفكار وأنشطة الاتحادات الطلابية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
ياسمين سامي
كشف مصطفى فريد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، عن أبرز ما جاء في الاجتماع الذي عقده اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بحضور رؤساء الجامعات، ورؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المختلفة.

وأوضح "فريد"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن "عبدالغفار"، وجه رسالة مباشرة لرؤساء الجامعات بضرورة توفير الدعم بأشكاله لأعضاء الاتحادات الطلابية لتنفيذ أفكارهم وأنشطتهم.

وأضاف أن وزير التعليم العالى شدد على ضرورة عقد اجتماع دوري بين رؤساء الجامعات وممثلين عن الاتحادات الطلابية لرصد شكاوى الطلاب والعمل على حلها.

وذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار أعلن عن تكريم أفضل 3 رؤساء اتحادات طلابية على مستوى الجمهورية في مؤتمر الشباب القادم، مؤكدًا دعم وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات لهم في جميع الأنشطة.

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