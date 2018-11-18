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ديني

حكم البيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن البيع ينقعد بأحد الأمرين اللفظ والكتابة، فلا يشترط فى البيع ان يكون بالكلام فمن الممكن ان يكون بالكتابة والرسالة سواء أكانت هذه الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعى. 

وأضاف المركز، فى الإجابة على سؤال « حكم البيع عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي؟ »، أن كل ما دل على إرادة إنشاء البيع يتم البيع به لأن من قواعد الفقه أن الكتابة كالخطاب والقلم أحد اللسانين، فطالما أن البيع ينعقد باللفظ كذلك يجوز أن ينعقد بالكتابة بل وبالإشارة.

وتابع : أن يجوز البيع بالإشارة بشرط ان تكون مفهمة وداله على إرادة إنشاء عقد البيع لذلك فالبيع صحيح وتام ولا شيء فى ذلك. 
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