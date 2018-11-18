حكم البيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن البيع ينقعد بأحد الأمرين اللفظ والكتابة، فلا يشترط فى البيع ان يكون بالكلام فمن الممكن ان يكون بالكتابة والرسالة سواء أكانت هذه الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.





وأضاف المركز، فى الإجابة على سؤال « حكم البيع عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي؟ »، أن كل ما دل على إرادة إنشاء البيع يتم البيع به لأن من قواعد الفقه أن الكتابة كالخطاب والقلم أحد اللسانين، فطالما أن البيع ينعقد باللفظ كذلك يجوز أن ينعقد بالكتابة بل وبالإشارة.



