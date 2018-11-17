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حوادث

ضبط 318 هاربًا من أحكام متنوعة بأسوان

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:44 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملة، تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن؛ لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 318 حكمًا شملت "82 جزئيًا، و15 مستأنفا، و161 غرامات، و58 مخالفة، و3 أحكام سرقة تيار كهربائي".

وتأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين عن القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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