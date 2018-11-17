وزير الأوقاف : لا أمان للجماعة الإرهابية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا جنازة العميد ساطع النعماني البطل القومي تأكيد على أن الدولة لا تنسى أبناءها الشرفاء الوطنيين الأوفياء ، ولا سيما من ضحوا ويضحون في سبيل وطننا العزيز.



شدد جمعة أننا لا يمكن أن نعطي الأمان لأي جماعة إرهابية ، فطبع كل هذه الجماعات الضالة المضلة إنما هو الغدر والخيانة والطعن في الظهور والعمالة لأعداء الوطن ، ويجب أن نظل منتبهين لخطر الجماعات الإرهابية وفِي مقدمتها رأس الأفعى المسماة جماعة الإخوان ، وأن نعمل بجد على تفكيك أي حواضن أو محاضن أو خلايا نشطة أو نائمة لتلك الجماعات ، وألا نسمح لأي منها بإعادة بناء نفسها مرة أخرى.



وتابع: كل تلك الجماعات وكل عناصرها خطر داهم على أمن المجتمع وسلامته، ورحم الله العميد ساطع النعماني وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله الصبر والسلوان، وعوض مصر وأخلفها فيه وفِي شهدائنا الأبطال خيرا ، وحفظ مصرنا الغالية من كل سوء ومكروه.