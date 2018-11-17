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فن

شاهد.. نوال الزغبي لحظة وصولها مقر حفل لاس فيجاس في سيارة فارهة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:58 م
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهرت فيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال لحظة وصولها إلى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، استعدادًا لحفل تحييه الفنانة اللبنانية الليلة هناك 17 نوفمبر.

وظهرت نوال الزغبي خلال الفيديو وهي تستقل سيارة من طراز نافيجيتور استرتش الفارهة، وتتجه إلى غرفتها في الفندق لتستعد للحفل، بينما يتبعها مديري أعمالها ومنظمي الحفل.

وتقوم نوال الزغبى حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائى الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويعد أول ألبوم لها بعد العودة لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 9 أغنيات، منوعة بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.


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