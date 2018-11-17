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منوعات

مستثمرون يطالبون رئيس فيس بوك بالرحيل من منصبه.. لهذه الأسباب

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
نهى حمدي
طالب مستثمرون، الرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك" مارك زوكربيرج بالتنحي عن منصبه، بسبب ما يجريه "فيس بوك" من انتهاك للخصوصيات، ونشر الأخبار المضللة.

ودعا جوناس كرون، نائب الرئيس الأول في شركة Trillium Asset Management، التي تملك حصة قدرها 8.5 مليون جنيه استرليني في "فيس بوك"، زوكربيرج للتخلي عن منصب رئيس مجلس الإدارة، وقال "كرون" لصحيفة "تلجراف": "فيس بوك يتصرف على راحته وكأنه الآمر الناهي"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من جانبه، قال رئيس قسم العمليات في "فيس بوك" "شيريل ساندبرج": "نحن لم ندفع أي شخص على الإطلاق لنشر أخبار مزيفة، ومرة أخرى لم ندفع أي شخص إما لكتابة أو ترويج أي شيء غير صحيح".
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