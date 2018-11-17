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أخبار البلد

مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف مؤتمر التنوع البيولوجي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران، أنها الناقل الرسمي لضيوف مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، (مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي) المقام تحت رعاية ومشاركة السيد رئيس الجمهورية، في الفترة من 13 حتى 29 نوفمبر الحالي، في مدينة شرم الشيخ.

وتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث، الذى يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، ومنبرا هاما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجى.

وقالت الشركة ان انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، والذي ستترأسه مصر حتي عام 2020، يمنح مزيدا من الفاعلية لدور مصر ورؤيتها في صنع القرارات والسياسات ذات الصلة، الأمر الذي يرسخ الدور الريادي لمصر ومكانتها في هذا المجال الهام، ويعكس اهتمام الدولة بقضايا التنمية المستدامة، ومن ثم يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر لهذا القطاع بهدف الحفاظ على البيئة ودعم السياحة، وصون المحميات الطبيعية المصرية التي تشغل حوالي 15٪ من المساحة الجغرافية للقطر المصري والموزعة على 30 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية يتردد عليها ملايين الزوار سنويا.
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