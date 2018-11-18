قال مركز الازهر العالمي للفتوى الاليكترونية، إن الفقهاء اختلفوا حول حكم رسم الأشخاص على اكثر من قول، فمنهم من حرمه ومنهم من اجازوه ولكن بشروط



وأضاف مركز الأزهر العالمي في إجابته عن سؤال ورد لصفحته على الفيس بوك، مضمونه " ما حكم رسم الأشخاص ؟ "، أن بعض الفقهاء حرموا رسم الأشخاص مطلقا وذلك لعموم الأدلة الواردة في ذلك ومنها "أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما حلفتم " صحيح البخاري





وأوضح المركز أن البعض الاخر حرموا الرسم إذا كانت هذه الرسومات لكائنات حية تامة، ومنهم من ذهب الإباحة والجواز وهذا ما نرجحه، إذا لم يكن الغرض من هذه الرسومات التعظيم أو مضاهاة لخلق الله أو إظهار ما أمر بستره، لافتا إلى أنه لا فرق في ذلك سواء كان الرسم عن طريق الفوتوشوب ام باليد











