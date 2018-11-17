نجوم الغناء يستعدون لـ حفلات الكريسماس ورأس السنة.. عمرو دياب يختار أبو ظبي.. صابر الرباعي مع شيرين.. ومحمد حماقي في دبي

عاصي الحلاني يقضي رأس السنة في الأردن

نوال الزغبي تحيي حفل رأس السنة في بيروت

وعد السعودية تحيي حفلين في رأس السنة بالقاهرة



عمرو دياب



استقر الفنان عمرو دياب، بشكل نهائي على احياء حفل رأس السنة فى ابو ظبى، وهى المرة الرابعة التى يحيى فيها الهضبة هذه المناسبة بالامارات.



ويشدو الهضبة بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره هناك ومن بينها أغانٍ من البومه الجديد "كل حياتى .. "يتعلموا وانت مغرور وهدد ويا هناه".



كاظم الساهر



يستعد قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، لإحياء حفله الغنائي ليلة رأس السنة الميلادية، 31 ديسمبر، في كازينو لبنان، بالعاصمة بيروت، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة التي يحييها النجوم.



وعلى جانب آخر، اتفق كاظم الساهر بشكل رسمي، على إحياء حفل غنائي يوم 6 يناير 2019 فى كوبنهاجن بالدنمارك.



ومن المتوقع أن يشدو كاظم الساهر بالعديد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره هناك، ومن بينها "عيد العشاق، ومدرسة الحب، وأنا وليلى".



محمد حماقي



يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ساهر له بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية يوم 28 ديسمبر المُقبل، ضمن فعاليات حفلات الكريسماس التي تقام أواخر الشهر المُقبل، والأول من يناير.



وينتظر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، ومن المرجح أن يفاجئ جمهوره بإحدى أغاني ألبومه الجديد المرتقب طرحه.



عاصي الحلاني



قرر المطرب عاصي الحلاني أن يقضي إجازة رأس السنة في الأردن، حيث يحيي حفلا غنائيا هناك داخل أحد الفنادق الكبرى.



ومن المقرر أن يغني "الحلاني" خلال الحفل، نخبة من أروع أعماله الخاصة القديمة والحديثة منها "جن جنوني، بحبّك وبغار، بالعربي أيقونة العرب، إني مارق يا طير، قولي جاي، ست الستات، القرار مالي صبر، متل الكذبة، قومي أرقصي لي بعد، الباب عم يبكي، يا ميما".



نوال الزغبي



أعلنت النجمة الذهبية نوال الزغبي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن استعدادها لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية، 31 ديسمبر، في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.



صابر الرباعي وشيرين



قرر الفنان صابر الرباعي احياء حفل راس السنة الجديدة بالقاهرة ، حيث من المقرر ان تشاركه الفنانة شيرين عبد الوهاب.



يذكر ان الفنان صابر الرباعي قام بإحياء حفل ضخم ضمن فاعليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الاخيرة ، والذي شارك فيه عدد من الفنانين العرب علي راسهم ماجدة الرومي وعاصي الحلاني ونوال الكويتية ووائل جسار.



وعد السعودية



تعود الفنانة السعودية وعد إلى القاهرة مع نهاية العام الجارى، وذلك تمهيدًا لاحيائها حفلين ضمن احتفالات رأس السنة فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وكانت وعد انتهت من تسجيل أغنيتين باللهجة المصرية الأولى هي "كأس العذاب"، أما الأغنية الثانية فهي ذات لون رومانسى تحمل اسم "أول كلامى" من كلمات أحمد سامى، لحن أحمد راجح وتوزيع أسامة عبد الهادى.



دوللي شاهين



تستعد الفنانة دوللي شاهين، لإحياء حفل غنائي لها في رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر المُقبل، بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، ضمن سلسلة حفلات العام الجديد 2019.

بدأ عدد من نجوم الغناء بالتعاقد والإعلان عن سلسلة حفلاتهم خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، التي تقام في الفترة ما بين أواخر ديسمبر والأول من يناير عام 2019.