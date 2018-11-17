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والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:23 م
والدة وشقيق محمد
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج
أحمد على
أقدم نصر صلاح غالي شقيق ووالدة نجم المنتخب الوطني "محمد صلاح " مومو الكرة المصرية على الإدلاء بصوتهما في انتخابات مركز شباب "محمد صلاح " والمعروف اعلاميا "نجريج سابقا "بمركز بسيون بمحافظة الغربية تحت إشراف قضائي وإداري كامل من جهة المحاسب على الراعي وكيل وزارة الشباب وعدد من مسئولي وإداري العملية الانتخابية.

وأوضح "الراعي " وكيل وزارة الشباب، أن والدة اللاعب وشقيقه من أعضاء الجمعية العمومية، وسددا كافة اشتراكاتهما المالية، بينما والد نجم نادي ليفربول الإنجليزي لم يسدد تلك الرسوم، وليس له حق التصويت لعدم سداد رسوم العضوية.

وتدور الانتخابات بين قائمتين يتزعم الأولى فيها "عبد العزيز البمبي " خال مومو الكرة المصرية، بينما يقود القائمة الثانية ماهر السعدني أحد القيادات الرياضية بالقرية، فضلا عن عدم ترشح "عطا الله إسكندر " رئيس مجلس الإدارة الحالي واكتفائه بما قدمه طوال تاريخه وإدارته لمركز الشباب طوال فترتين تولى فيهما رئاسة مركز الشباب لخدمة أبناء القرية.

وشملت قائمة"البمبي " كل من الكابتن غمرى السعدنى مدرب ومكتشف محمد صلاح بمدرسة نجريج للتعليم الأساسى على منصب نائب الرئيس وجمال شتية على منصب أمين الصندوق، والرباعى محمد عبدالسميع وأحمد ياسر خضر وهشام أبو غالية وأحمد ماهر الجزار على منصب العضوية فى الوقت الذى ضمت فيه قائمة ماهر السعدنى كل من سامى عيد على منصب نائب الرئيس وهشام رمضان على منصب امين الصندوق والخماسى عبدالرحمن الصمانى وأمير دعبس ومحمد سعيد وعامر محيى وشادى على منصب العضوية.

وجدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب يصل إلى 339 عضوا من أبناء القرية، بينما تم استبعاد عدد من أعضاء الجمعية العمومية من جهه مديرية الشباب والرياضة بالغربية عقب تأجيل الانتخابات لمدة تزيد عن 27 يوما تقريبا.

والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور
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