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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشيد بتقرير الوضع المالي للاتحاد الأفريقي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:53 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع
في مداخلة ثانية له اليوم خلال أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا،اليوم، وغدا، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر للقائمين على إعداد التقرير المقدم إلى القمة حول الوضع المالى للاتحاد الأفريقى، بما فى ذلك صندوق السلام، وتقوية نظام العقوبات بالنسبة للدول التي لا تلتزم بدفع أنصبتها.

أعرب مدبولي عن ترحيب مصر بما ورد في التقرير بخصوص وضع حد أقصى لمساهمات الدول المنتمية الى الشريحة التمويلية الأولى، سواء من حيث إجمالي ما تسدده سنويا أو الحصة الكلية من ميزانية الاتحاد بحيث لا تتعدى 40 مليون دولار، بما فى ذلك المساهمة الخاصة بصندوق السلام، وهو ما يؤدى الى تقليل المخاطر المرتبطة بتركيز الأعباء على عدد محدود من الدول من ناحية، ويكرس مبدأ الملكية الجماعية للاتحاد من ناحية أخرى.
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