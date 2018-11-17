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توك شو

الليلة.. الباز يناقش ملف الإيجارات القديمة وقرى التنمية في 90 دقيقة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
توك شو
يناقش الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية ملف اﻻيجارات القديمة وآخر التطورات فى قانون اﻻيجار القديم فى البرلمان، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

ويستضيف الدكتور محمد الباز فى حلقة اليوم كلا من مراد ميخائيل رئيس النقابة العامة تحت التأسيس لمُلاك العقارات المصرية والنائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة اﻻسكان بالبرلمان وصاحب مشروع قانون اﻻيجار القديم. 

ويناقش الإعلامي ايضًا الفوائد اﻻقتصادية لإلغاء وتقنين اﻻيجارات القديمة سواء للمالك او المستأجر او الدولة وكيف يمكن تحقيق ذلك دون اﻻضرار باى طرف منهما على حساب اﻻخر ودون المساس بفئات محدود الدخل أو غير القادرين منهم.

وفى فقرة أخرى من البرنامج يناقش اﻻعلامى الباز ملف اخر يتعلق بدور مشروعات قرى التنمية الجديدة فى توفير فرص العمل وتحقيق التنمية البشرية والتطوير فى مختلف القرى وذلك عبر التنسيق المشترك بين رجال اﻻعمال والحكومة.

ويستضيف الباز صاحب احد المصانع بمدينة السادات وأحد المشاركين فى مشروعات قرى التنمية وهو محمد عبد الحفيظ خضير، ليشرح ويفسر كيفية تطبيق فكرة مشروعات قرى التنمية فى المحافظات المختلفة وأهم العوائد اﻻقتصادية من تطبيقها.
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