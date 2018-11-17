الليلة.. الباز يناقش ملف الإيجارات القديمة وقرى التنمية في 90 دقيقة

يناقش الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية ملف اﻻيجارات القديمة وآخر التطورات فى قانون اﻻيجار القديم فى البرلمان، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.





ويستضيف الدكتور محمد الباز فى حلقة اليوم كلا من مراد ميخائيل رئيس النقابة العامة تحت التأسيس لمُلاك العقارات المصرية والنائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة اﻻسكان بالبرلمان وصاحب مشروع قانون اﻻيجار القديم.





ويناقش الإعلامي ايضًا الفوائد اﻻقتصادية لإلغاء وتقنين اﻻيجارات القديمة سواء للمالك او المستأجر او الدولة وكيف يمكن تحقيق ذلك دون اﻻضرار باى طرف منهما على حساب اﻻخر ودون المساس بفئات محدود الدخل أو غير القادرين منهم.





وفى فقرة أخرى من البرنامج يناقش اﻻعلامى الباز ملف اخر يتعلق بدور مشروعات قرى التنمية الجديدة فى توفير فرص العمل وتحقيق التنمية البشرية والتطوير فى مختلف القرى وذلك عبر التنسيق المشترك بين رجال اﻻعمال والحكومة.



