أحمد موسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في نيجيريا لعام 2018

توج نجم نيجيريا أحمد موسي ولاعب نادي النصر السعودي الحالي وليستر سيتي السابق كا أفضل لاعب في بلده لعام 2018 .





وعلق موسي عبر حسابه علي "تويتر" قائلا: "الحصول على جائزة لاعب العام في نيجيريا، هو شرف بالنسبة لي، شكرًا لزملائي الذين جعلوني أفضل، وكل من وقف بجانبي".



وقدم أحمد موسى أداء رائعا خلال عام 2018، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 8 أهداف سواء مع الأندية أو منتخب بلاده.









