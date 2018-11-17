نائب محافظ القليوبية: رصد 199 عقارا مخالفا بالخانكة والخصوص

أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، استمرار العمل بالمحافظة للإعلان عن العقارات والابراج المخالفة بمدن المحافظة، في إطار الاعلان عن العقارات والأدوار المخالفة بالمراكز والمدن والاحياء، وذلك للتنبيه على المواطنين بعدم التعامل معها بالشراء او الايجار لحين ازالتها.



أوضحت نائب المحافظ، أن التقرير الأول لمدن بنها والخصوص والخانكة تضمن 199 عقارا مخالفا تمثلت في بناء ادوار مخالفة، جاءت توزيعتها بنها 8 عقارات، والخصوص 105 عقارا، والخانكة 86 عقار حيث أن الغالبية بها حصلت على ترخيص بـ 5 أدوار علوية فقط، ليتخطى ملاك هذه العقارات هذه التراخيص لتصل إلى 11 دور علوي، مشيرا إلى أنه سيتم نشر كافة بيانات العقارات والأدوار المخالفة بمدن وقرى المحافظة تباعا لنشر التوعية بين المواطنين، ونشر التوعية لعدم التعامل بالشراء او ايجار لتلك العقارات المخالفة.



وكانت نائب محافظ القليوبية قد طالبت رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، بإرسال بيانات العقارات المخالفة وذلك بعد إنشاء قسم خاص بالموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية للمحافظة يمكن من خلاله الإعلان عن العقارات والأدوار المخالفة داخل المحافظة، وذلك للتنبيه على المواطنين بعدم "شراء – إيجار" تلك العقارات لحين إزالتها.



وأضافت نائب محافظ القليوبية أنه على رؤساء المدن والمراكز والأحياء تحديد مسئول فى كل وحدة محلية يقوم بتصوير العقار المخالف وتوفير بيانات عن العقار تتضمن "اسم المالك، عنوان العقار، قرار الإزالة، إحداثيات العقار بحد أدنى نقطة واحدة".



وأكدت ريان أنه تم التنبيه أيضا على رؤساء المدن بإنشاء جروب على تطبيق "الواتس آب" لتسهيل عملية إرسال صور وبيانات العقارات المخالفة، إلى جانب وضع نفس البيانات الخاصة بالعقارات المخالفة على الصفحات الخاصة بالوحدات المحلية كل فى نطاقه.