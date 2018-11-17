ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

نائب محافظ القليوبية: رصد 199 عقارا مخالفا بالخانكة والخصوص

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:27 م
نائب محافظ القليوبية:
نائب محافظ القليوبية: رصد 199 عقارا مخالفا بالخانكة والخصوص
ابراهيم الهوارى
أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، استمرار العمل بالمحافظة للإعلان عن العقارات والابراج المخالفة بمدن المحافظة، في إطار الاعلان عن العقارات والأدوار المخالفة بالمراكز والمدن والاحياء، وذلك للتنبيه على المواطنين بعدم التعامل معها بالشراء او الايجار لحين ازالتها.

أوضحت نائب المحافظ، أن التقرير الأول لمدن بنها والخصوص والخانكة تضمن 199 عقارا مخالفا تمثلت في بناء ادوار مخالفة، جاءت توزيعتها بنها 8 عقارات، والخصوص 105 عقارا، والخانكة 86 عقار حيث أن الغالبية بها حصلت على ترخيص بـ 5 أدوار علوية فقط، ليتخطى ملاك هذه العقارات هذه التراخيص لتصل إلى 11 دور علوي، مشيرا إلى أنه سيتم نشر كافة بيانات العقارات والأدوار المخالفة بمدن وقرى المحافظة تباعا لنشر التوعية بين المواطنين، ونشر التوعية لعدم التعامل بالشراء او ايجار لتلك العقارات المخالفة.

وكانت نائب محافظ القليوبية قد طالبت رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، بإرسال بيانات العقارات المخالفة وذلك بعد إنشاء قسم خاص بالموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية للمحافظة يمكن من خلاله الإعلان عن العقارات والأدوار المخالفة داخل المحافظة، وذلك للتنبيه على المواطنين بعدم "شراء – إيجار" تلك العقارات لحين إزالتها.

وأضافت نائب محافظ القليوبية أنه على رؤساء المدن والمراكز والأحياء تحديد مسئول فى كل وحدة محلية يقوم بتصوير العقار المخالف وتوفير بيانات عن العقار تتضمن "اسم المالك، عنوان العقار، قرار الإزالة، إحداثيات العقار بحد أدنى نقطة واحدة".

وأكدت ريان أنه تم التنبيه أيضا على رؤساء المدن بإنشاء جروب على تطبيق "الواتس آب" لتسهيل عملية إرسال صور وبيانات العقارات المخالفة، إلى جانب وضع نفس البيانات الخاصة بالعقارات المخالفة على الصفحات الخاصة بالوحدات المحلية كل فى نطاقه.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد... لحظة تقدم الرئيس السيسي جنازة الشهيد ساطع النعماني

الداخلية الفرنسية: مقتل سيدة واعتقال أخرى في تظاهرات لزيادة أسعار الوقود

بعد القمر المضيء.. الصين تبني شمسا تفوق حرارتها 6 أضعاف الشمس الطبيعية

حسام غالي يصل مقر الأهلي بالجزيرة ويجتمع مع الخطيب

كارتيرون: جاهزون لمواجهة الوصل وفريق الشباب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

شاهد .. كلب يهاجم أسدا بشجاعة

تشييع جثمان ساطع النعماني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

طفلة توجه رسالة لـ محمد صلاح.. ونجم ليفربول يرد.. صور

حكم من نسي الركوع وتذكره في الركعة التالية

مصرع طفل وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق قفط-القصير

البابا تواضروس يكرم وزيرة الهجرة في الاحتفال بمئوية مدارس الأحد.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

فيديو

لا مواصلات ولا خدمات .. أهلا بكم فى مقابر الأحياء بالحي الثامن بالعبور .. فيديو
شاهد... لحظة تقدم الرئيس السيسي جنازة الشهيد ساطع النعماني
ممثلو فلسطين بمنتدى شرم الشيخ: متمسكون بهويتنا رغم فراق وطننا.. فيديو
محافظ الجيزة ومدير الأمن يشاركان في جنازة العقيد ساطع النعماني ..فيديووصور
وصول جثمان ساطع النعمانى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر لأداء صلاة الجنازة..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟