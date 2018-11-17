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اقتصاد

مباحثات بين المالية والسفارة الإنجليزية للتحضير لبعثة مصر للندن

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم و محمد يحيي
قال السير جيوفري آدامز، السفير البريطاني الجديد، إنه إلتقي الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال الأسبوع الماضي لمناقشة التحضيرات الخاصة ببعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة الإنجليزية لندن و المقرر بدايته في الفترة من 27 حتي 30 من نوفمبر الجاري.

جاء ذلك علي هامش احتفالية الجمعية المصرية البريطانية برئاسة الدكتور خالد نصير، أمس لتنصيبه سفيرا بالقاهرة خلفا للسفيرالسابق جون كاسن والذي انتهت ولايته بنهاية سبتمبر الماضي.

وذكر سفير المملكة المتحدة الجديد ، أن العلاقات المصرية البريطانية قوية موضحا أنه سيكون حاضرا لزيارات البعثة المصرية للندن للمساهمة في دعم العلاقات السياسية والاقتصادية للبلدين.

وأوضح أن هناك مساع لتكثيف الحوار مع السلطات المصرية ودعم الشراكة السياسية، موضحا أنه سبق له لقاء مسئولين مصريين لمناقشة الملفات الفلسطينية خاصة تصعيد غزة الأخير، وصرح بأن مصر تلعب دورًا رياديًا لحل المأساة القائمة.

وأشار إلي أن هناك تركيزا خلال الفترة المقبلة علي زيادة الاستثمارات البريطانية بمصر وتكثيف التعاون في ملف التجارة، موضحا أن بلاده تستورد الفاكهة و الخضروات من مصر مقابل خدمات أخري، إذ ان الواردات المصرية محل تقدير من السوق الإنجليزي.
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