انطلاق فعاليات منتدى دندرة الاقتصادي الرابع تحت عنوان أخلاقيات العمل

انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادى الرابع "طاقات الجنوب.. عطاء متجدد" الذى ينظمه مركز دندرة التنموى تحت عنوان: "أخلاقيات العمل"، صباح اليوم السبت، بحضور كمال شلبى- سكرتير عام محافظة قنا، والأمير هاشم الدندراوى- رئيس مراكز دندرة الثقافية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب بقنا، والآلاف من أبناء قنا، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة من مصر وبعض الدول العربية والأجنبية.





بدأت فعاليات المنتدى بكلمة افتتاحية للأمير هاشم الدندراوي، رئيس مراكز دندرة، حملت عنوان: "رباعيةُ حقوقِ العملِ من منظورِ الممارسة الدندراويه"، رحب في بدايتها بالحضور المشاركين فى المنتدى، وتحدث فيها عن أربعة حقوق من منظور الممارسة الدندراوية هي: "حق الذات- حق العمل نفسه- حق صاحب العمل- حق الله تعالى" قائلًا: بهذه الرباعية الحقوقية نباشر في هذا الصباح الطيب بإذن الله تعالى – منتدى دندرة الاقتصادي الرابع ، وعنوانه "أخلاقيات العمل".. وتدور محاور جلساته الحوارية حول موضوعين: تعريف أخلاقيات العمل وأثرها بالنسبة للفرد والمجتمع وأثر أخلاقيات العمل على زيادة الإنتاج.





أعقبها عدد من الكلمات لأعضاء مجلس النواب ورجال الدين الاسلامى والمسيحى المشاركين فى فعاليات المنتدى، تلاها جلستين حواريتين، الجلسة الأولى حملت عنوان "تعريف أخلاقيات العمل وأثرها على الفرد والمجتمع" شارك فيها الدكتور على عونى- مدير معهد جيرهارد بالجامعة الأمريكية، و عصام محمد السباعي- مدير التحرير بمؤسسة أخبار اليوم، وأدار الحوار خالد النوبي- الإعلامي بقناة طيبة، والجلسة الحوارية الثانية بعنوان "أثر أخلاقيات العمل على زيادة الإنتاج" شارك فيها الدكتور أحمد الألفي- رئيس مجلس إدارة شركة صواري فنتشرز، والدكتور محمد عادل العجمي- نائب رئيس تحرير جريدة الوفد، وأدارت الحوار زينب عبدالعزيز-عضو مركز دندرة الثقافي.



