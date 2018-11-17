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سياسي فلسطيني: تبني 8 قرارات أممية بأغلبية يعد انتصارًا سياسيًا لشعبنا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:33 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف عكة، إن الأمم المتحدة تتبنى بالأغلبية 8 قرارات بشأن فلسطين لأول مرة هي خطوة لها عدة دلالات، أولها تأكيد المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على دعمهم للشعب الفلسطيني، ولحقه في الحرية والعودة والاستقلال، متابعًا أن هذه القرارات تشير إلى تطور القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وأضاف "عكة خلال" لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن القرارات الأممية تأتي في اطار الجهود السياسية والدبلوماسية للقيادة الفلسطينية في مواجهة كل الدول التي تحاول نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس، متابعًا أن هذه القرارات بمثابة محاولة من المجتمع الدولي لعزل الادارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية على اعتبار أنهما يحاولان تصفية القضية الفلسطينية بعيدًا عن الشرعية الدولية.

وتابع عكة أنه من الواضح أن المجتمع الدولي لديه مجموعة من القرارات التي يؤكدها مرارًا بأن الشعب الفلسطني له الحق الكامل في تقرير مصيره على أرضه، مؤكدًا أن هذه القرارات هي انتصار سياسي ودبلوماسي بامتياز للشعب الفلسطيني بالتزامن مع تحقق الانتصار الميداني في قطاع غزة، معربًا عن اعتقاده بأن القضية الفلسطينية ستشهد تطور جذري بوضعها على الأجندات الدولية والإقليمية في اطار البحث عن حل سياسي ودبلوماسي عاجل.
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